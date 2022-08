Inter-Cremonese, comparazione quote Oddschecker: nerazzurri chiamati ad alzare la testa

L'imperativo categorico per l'Inter è quella di risollevare subito la testa, dopo il passo falso all'Olimpico contro la Lazio che ha originato la prima sconfitta stagionale

Redazione1908

Un k.o. che pesa, per la squadra di Simone Inzaghi, che ora ha un punto di ritardo dal gruppetto di vetta composto da Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. La Cremonese invece è alla ricerca dei primi punti del campionato, dopo un avvio molto complesso nonostante una buona proposta di gioco. Il calcio d'inizio è previsto per martedì sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

GLI ULTIMI RISULTATI - Dopo l'ottimo avvio con le vittorie su Lecce e Spezia, il percorso dell'Inter ha subito una battuta d'arresto sul campo della Lazio. Il 3-1, firmato dalle reti di Felipe Anderson, Lautaro Martinez, Luis Alberto e Pedro, ha reso amaro il ritorno a Roma di Simone Inzaghi. Anche la Cremonese è reduce da una sconfitta, in casa contro il Torino, che si aggiunge a quelle incassate contro Fiorentina e Roma nelle prime due giornate. La squadra di Alvini, insieme al Monza, è l'unica a non aver ancora mosso lo zero in classifica.

I PRECEDENTI - Inter e Cremonese si sono affrontate 21 volte in competizioni ufficiali, di cui 18 in Serie A e 3 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso è favorevole ai nerazzurri, che hanno vinto in 14 occasioni contro le 3 degli avversari; 4 invece i pareggi. L'ultimo incontro tra queste due formazioni risale al 6 aprile 1996, quando a Cremona l'Inter si impose 2-4; i marcatori furono Ince, Tentoni, Zanetti, Pistone, Tentoni e Branca. La tradizione più recente pende sul fronte nerazzurro: negli ultimi sei precedenti sono arrivati cinque successi dell'Inter e un pareggio. Per trovare l'ultimo esito favorevole alla Cremonese bisogna risalire al 1992, quando a fine campionato i grigiorossi vinsero a San Siro 2-0. La curiosità, rilevata da OddsChecker, riguarda proprio il fatto che le tre vittorie della Cremonese sono arrivate tutte a Milano (due in campionato e una ai rigori in Coppa Italia).

LE QUOTE - Secondo gli operatori, come riporta , non ci sarà partita a San Siro. L'Inter è nettamente favorita, al punto che la quota più alta per il successo della squadra di Inzaghi è 1.15 con Goldbet, Sisal e Better. Il pareggio tocca 9.00 con Betfair, mentre l'eventuale impresa della Cremonese arriva addirittura a 26.00 con Bet365. Un pronostico così sbilanciato si riflette anche sulla previsione del numero di reti segnate: l'Over 2.5 è al massimo a 1.36 con Bet365, mentre l'Under 2.5 raggiunge 3.25 per Betfair. Meno sbilanciata ma sulla stessa linea anche la possibilità che entrambe le squadre trovino il gol: il sì è a 2.18 con LeoVegas, il No Gol è a 1.70 con Bet365