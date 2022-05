Inter – Sampdoria, l’analisi quote di OddsChecker: per i bookie non c’è gara

Inter e Sampdoria sono pronte a sfidarsi nel match valido per l’ultimo turno di Serie A, il 38°. Il fischio d’inizio, in questo caso, è in programma domenica 22 maggio alle 18.00

Redazione1908

I nerazzurri, secondi in classifica a quota 81, sono a due lunghezze di distanza dal Milan capolista. Per vincere lo Scudetto, dovranno vincere coi liguri e sperare in una contemporanea sconfitta dei rivali rossoneri, impegnati in trasferta col Cagliari. In caso di arrivo in parità, infatti, ad alzare il titolo sarebbe ancora il Milan, in virtù degli scontri diretti favorevoli. Dall’altra parte, i blucerchiati, reduci dal poker rifilato alla Fiorentina al Ferraris, sono già salvi ma hanno intenzione di chiudere in modo dignitoso un campionato piuttosto deludente.

GLI ULTIMI RISULTATI – Nella penultima giornata di campionato l’Inter si è imposta per 3-1 sul Cagliari alla Sardegna Arena: decisivo il goal di Darmian al 25’ e la doppietta di Lautaro Martinez, ai rossoblù non è bastata la rete di Lykogiannis. Prima di allora erano arrivate le vittorie contro Empoli, Udinese e Roma. Unica nota negativa delle ultime cinque sfide, la sconfitta fuori casa con il Bologna (2-1). Sono dunque 12 i punti collezionati dai nerazzurri che, al netto di qualche passo falso, gli hanno consentito di rimanere agganciati fino all’ultimo al Milan per poter sperare di fare il “bis” dopo lo Scudetto vinto con Conte in panchina. Dall’altra parte c’è la Sampdoria che, prima di imporsi sulla Fiorentina, aveva ottenuto i tre punti solamente dal match contro il Genoa. Poi il pareggio col Verona e le sconfitte contro Lazio e Salernitana. A quota 36 in classifica, seppur salva, non è lontani dal Cagliari terzultimo e virtualmente retrocesso in Serie B (+7). Ben 45 punti di distanza tra Inter e Sampdoria fanno in modo che la forbice tra il segno 1 e il 2 sia ampissima: secondo i bookie, i padroni di casa hanno l’89.3% di probabilità di uscire vincenti dalla sfida di San Siro.

I PRECEDENTI – Inter e Sampdoria si sfideranno domenica pomeriggio per la 130^ volta in Serie A (la 65^ se si considerano solamente le gare giocate a Milano). Il bilancio pende prepotentemente dalla parte dei padroni di casa, usciti vittoriosi da ben 70 incontri contro i 21 degli ospiti, 38 i pareggi. I numeri si tingono ancora di più di nerazzurro se, invece, si parla di sfide casalinghe (40 successi dell’Inter, solo 8 della Sampdoria). All’andata, nella gara che si giocò al Ferraris il 12 settembre 2021, ai due goal dell’Inter firmati Dimarco e Lautaro risposero i due dei blucerchiati (Yoshida e Augello). L’ultimo precedente che ha avuto San Siro per teatro risale, invece, all’8 maggio 2021: l’Inter si rese protagonista di ben cinque reti, che arrivarono dai piedi di Gagliardini, Pinamonti, Lautaro e, per due volte, da Sanchez. Di Keita Balde l’unico goal degli ospiti. Riporta OddsChecker, è addirittura dal 3 aprile del 2017 che la Sampdoria non riesce a uscire con i tre punti in tasca dal match esterno contro l’Inter: con Schick e Quagliarella, la squadra guidata da Giampaolo riuscì e recuperare e rimontare al momentaneo svantaggio targato D’Ambrosio. Il nome di Lautaro è ben presente nei tabellini delle sfide tra Inter e Sampdoria: l’ipotesi che sia lui il primo ad andare in goal domenica pomeriggio ha il 29.4% di probabilità di verificarsi.

LE QUOTE – Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Inter - Sampdoria sarà una gara tutt’altro che equilibrata. I padroni di casa, anche in virtù del “fattore campo”, sono super favoriti. Il successo della squadra di Inzaghi, dunque, si attesta all’89.3% contro il 6.3% per il trionfo degli ospiti e l’11.1% attribuito al pareggio. La forbice tra il segno 1 e il 2 è ampissima, e i bookie dimostrano di aver preso una posizione chiarissima anche in merito al numero di goal che arriveranno nel corso dei 90’. Su LeoVegas, l’Over 2.5 vanta una percentuale del 75.8 contro quella dell’Under 2.5 (29.4%). Un po’ meno definita, infine, l’idea degli scommettitori sul Gol/No Gol. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è in vantaggio. Seguendo Snai, ad esempio, lo scenario ha il 58.8% di probabilità di verificarsi. La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, ha il 50%. Gli esperti, infine, si sono sbilanciati in merito al risultato esatto: quello più probabile sembra essere il 3-0 dell’Inter (su Sisal ha il 13.8% rispetto, ad esempio, all’12.9% assegnato al 2-0).