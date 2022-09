Inter-Torino, l’analisi quote di OddsChecker: San Siro porta bene ai nerazzurri contro i granata

Vietato sbagliare. L’Inter di Simone Inzaghi non può commettere un altro passo falso in campionato, sabato 10 settembre a San Siro arriva il Torino di Ivan Juric

Redazione1908

Un match che, nonostante la sesta giornata di campionato, può già dire molto sul futuro della stagione soprattutto per i padroni di casa.

GLI ULTIMI RISULTATI – Inizio sulle montagne russe per l’Inter che soprattutto nelle ultime settimane sembra non riuscire a indirizzarsi sui giusti binari. Già due ko in campionato, contro Lazio e nel derby contro il Milan, e un’altra sconfitta all’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. 9 punti maturati in cinque gare, troppo pochi per una squadra che ha come obiettivo la vittoria del titolo.

Il Torino di Juric ha una marcia in più rispetto alle passate stagioni. I granata hanno subito solo un ko in campionato, contro l’Atalanta, e un pareggio contro la Lazio. Per il resto il Toro ha sempre portato a casa i tre punti, gli ultimi quelli conquistati contro il Lecce grazie alla rete di Vlasic.

Nonostante Lautaro Martinez sia rimasto a secco di reti in entrambe le sfide della passa stagione per i bookmaker l’argentino è il candidato numero uno per andare in gol. Una sua rete è quotata a 2.00 da Sisal. Sponda Toro il nome è quello di Nikola Vlasic, a segno in tutte e tre le ultime gare dei granata. Un suo gol vale 6.00 per Sisal.

I PRECEDENTI – Sono ben 156 i precedenti tra Inter e Torino in Serie A e il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri. 70 le vittorie dell’Inter, 50 i pareggi e solo 36 i successi del Torino. Non solo, i nerazzurri non perdono in casa contro il Toro dal 27 gennaio 2019: cinque vittorie e un pareggio proprio nella passata stagione firmato Bremer e Sanchez allo scadere.

Come ci informa OddsChecker negli ultimi dieci precedenti tra le due squadre l’Inter è sempre andata a segno con almeno una rete tranne in un Torino – Inter del 2018 quando a imporsi in casa furono i granata per 1-0. Per ben 3 volte invece il match è finito in pareggio: 1-1 nel 2021/2022, 2-2 nella stagione 18/19 e 1-1 nel 2017/2018.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker l’Inter è nettamente favorita per la vittoria. Le quote viaggiano dall’ 1.36 di Novibet fino all’1.45 proposto da Snai. Decisamente più alto l’X, che pure si è verificato proprio nell’ultimo scontro tra le due squadre, che oscilla dai 4.75 di Sisal fino ai 4.90 di Leovegas. Una vittoria del Torino in trasferta paga 7.50 volte la posta per Betfair.

L’Inter è sempre andata a segno nelle ultime sei gare di Serie A a San Siro, segnando almeno due reti, e questo spinge i bookie a puntare su una gara da Over 2.5. Almeno tre reti quindi alla fine dei novanta minuti di gioco fissate tra l’1.57 di Sisal e l’1.66 di Bet 365. L’Under 2.5 è quotato a 2.15 da GolBet e a 2.32 da Leovegas.

Per gli scommettitori regna invece l’equilibrio tra Goal e No Goal. A 1.90 per Bet365 la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno. A 1.96 invece che una delle due rimanga a secco per Leovegas.

RISULTATO ESATTO – Per gli scommettitori una vittoria dell’Inter per 2-0 parte dai 7.50 di Sisal fino ai 7.75 di Snai. Interessante invece il pareggio per 1-1 quotato a 9.90 da Novibet. L’X a reti inviolate paga 17.00 volte la posta.