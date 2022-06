Italia-Germania, l’analisi quote di Oddschecker: gli azzurri non battono i tedeschi dal 2012

Torna la Nations League. La terza edizione della competizione UEFA parte mercoledì 1 giugno. L’Italia, nel girone 2 della Lega A, scende in campo sabato per la prima partita contro la Germania

ULTIMI RISULTATI – L’Italia torna in pista dopo la delusione per l’esclusione dal Mondiale: la sconfitta rimediata contro la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi per Qatar 2022 pesa ancora. Ora la nazionale di Mancini ha quattro gare in programma nel mese di giugno, le restanti due si disputeranno a settembre per dare poi spazio al Mondiale. Le vincitrici di ogni girone della Lega A, sono quattro, si qualificheranno per le Finals di Nations League in programma a giugno 2023. Dopo il k.o. contro Trajkovski e compagni, l’Italia ha giocato e vinto un’amichevole contro la Turchia lo scorso 29 marzo. La Germania ha chiuso al primo posto il girone di qualificazione per Qatar 2022 con 27 punti, davanti proprio alla Macedonia del Nord. I tedeschi nelle amichevoli di marzo hanno superato Israele e pareggiato con l’Olanda. Come riporta Oddschecker, quel pari è arrivato dopo otto vittorie consecutive: l’ultima sconfitta della squadra di Flick è arrivata agli ottavi dell’Europeo contro l’Inghilterra lo scorso giugno.