Italia-Inghilterra, comparazione quote di OddsChecker: chance azzurra con successo pesante

GLI ULTIMI RISULTATI – Azzurri ancora con il morale a terra, dopo aver mancato per la seconda volta di fila la qualificazione alla fase finale del mondiale. Fra l’eliminazione patita contro la Macedonia e il match di San Siro contro gli inglesi, poche luci e molte ombre, con una netta trasformazione dell’ossatura della nazionale. L’ultimo match giocato dai ragazzi di Mancini, concerne il 5-2 subito in Germania nella quarta giornata della Nations League. Prima di quel pesante KO, 0-0 in Inghilterra, successo casalingo per 2-1 sull’Ungheria e 1-1 casalingo contro i tedeschi. Senza dimenticare la sconfitta per 3-0 contro l’Argentina e la vittoria per 3-2 nell’amichevole in Turchia, all’indomani della sconfitta di Palermo contro la Macedonia del Nord. Complessivamente in queste sei partite, 2 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. La “Nazionale dei 3 Leoni”, dopo aver centrato la qualificazione a Qatar 2022, ha vinto le amichevoli contro Svizzera (2-1) e Costa D’Avorio (3-1). Sono gli unici successi nel 2022, considerando che nelle quattro gare di Nations League i tre punti restano un tabù per gli uomini di Southgate. Pareggi con Italia e Germania, a fronte di due sconfitte contro l’Ungheria: 1-0 a Budapest a poi clamoroso 4-0 esterno dei magiari. L’ultima vittoria, in una gara ufficiale, risale allo scorso novembre, quando Kane e soci hanno sotterrato 10-0 San Marino, nell’ultima giornata delle qualificazioni ai mondiali.