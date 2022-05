Verso Juventus-Inter, la comparazione quote di OddsChecker: nerazzurri favoriti

La storia infinita del Derby d'Italia mette di nuovo di fronte Juventus e Inter. Dopo la Supercoppa Italiana, stavolta le due formazioni si contendono la Coppa Italia

Giovanni Montopoli

Vincerla per entrambe potrebbe rappresentare il modo di ricordare con un sorriso la stagione che sta per concludersi e dà nuovo ardore alla rivalità. Fischio d'inizio mercoledì 11 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Sarà la seconda finale a disputarsi in questo giorno: l'altra risale al 2006 e la vinse proprio l'Inter battendo la Roma 3-1.

GLI ULTIMI RISULTATI - Da un lato chi una rimonta l'ha subita, dall'altro chi invece è riuscito a farla. La Juventus è reduce dalla sconfitta col Genoa, che non intacca la classifica ma di certo non fa bene al morale, con i rossoblù che hanno ribaltato il risultato nel finale di partita. Si è interrotta così la serie di cinque gare senza sconfitta (quattro vittorie e un pareggio), che ha permesso comunque alla squadra di Allegri di blindare la qualificazione in Champions League con qualche turno d'anticipo. L'Inter invece è ancora in piena corsa per lo scudetto dopo aver recuperato i due gol di svantaggio contro l'Empoli, sconfitto poi 4-2 a San Siro. Per i nerazzurri è la seconda vittoria di fila dopo il successo in casa dell'Udinese.

I PRECEDENTI - Questo sarà il terzo incontro tra Juventus e Inter in una finale di Coppa Italia, entrambe i precedenti sono stati vinti dai bianconeri nel 1959 (4-1) e 1965 (1-0). Juve-Inter è anche la sfida che si è vista più volte in questa competizione, con 33 partite: 15 i successi della Juve, 10 quelli dei nerazzurri e 8 pareggi. Non a caso la Juventus è la squadra che ha raggiunto il maggior numero di volte la finale di Coppa Italia, con 21, ed è quella che ne ha vinte di più, 14. Solo Barcellona, Athletic Bilbao, Real Madrid e Bayern Monaco hanno vantano almeno 15 vittorie della coppa nazionale. È una finale che conta anche per le statistiche degli allenatori. Allegri – secondo le analisi di Oddschecker – può diventare il primo a vincere cinque volte la Coppa Italia, superando Mancini ed Eriksson a quattro; Inzaghi d'altro canto può diventare il secondo a vincerla sia da giocatore che da allenatore, impresa centrata soltanto dall'attuale ct della Nazionale.

LE QUOTE - I favori del pronostico sono dalla parte dell'Inter, anche le percentuali non sono schiaccianti in questo senso, come rilevato da OddsChecker. Secondo gli operatori, il successo dei nerazzurri ha il 43% delle possibilità contro il 29% riservato alla Juventus; 28% invece per il pareggio. I bookmaker si sbilanciano leggermente sull'eventualità che la gara non veda oltre due reti: all'Under 2.5 viene attribuito il 55% delle chance, contro il 45% per l'ipotesi che siano realizzate tre o più gol. In compenso però è ritenuto più verosimile che entrambe le squadre riescano ad andare a segno, con quote quasi analoghe: 56% per il Gol, 44% per il No Gol.