Lecce – Inter, l’analisi quote di OddsChecker: per i bookie non c’è gara

Lecce e Inter sono pronte a sfidarsi all’esordio della nuova stagione di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma sabato 13 agosto alle 20.45

Redazione1908

Giallorossi e nerazzurri cercano immediatamente punti preziosi come primo tassello per i rispettivi obiettivi: la salvezza da una parte, lo scudetto dall’altro. La squadra di Baroni ritrova la massima serie dopo aver raggiunto la promozione vincendo all’ultima giornata contro il Pordenone. Simone Inzaghi riparte, invece, dal tricolore sfuggito dalle mani e finito sulle maglie dei rivali del Milan.

GLI ULTIMI RISULTATI – L’Inter arriva all’appuntamento con qualche punto interrogativo dopo le amichevoli estive. A destare qualche preoccupazione, soprattutto la fase difensiva, con i quattro goal subiti contro il Villarreal (cinque quelli incassati tra Lens, Lione e Monaco). In tutto questo c’è un mercato ancora aperto e un Paris Saint-Germain che non ha alcuna intenzione di mollare Skriniar. In entrata, Simone Inzaghi ha festeggiato l’acquisto da parte del club di Mkhitaryan e, soprattutto, del ritorno a Milano di Romelu Lukaku. A differenza dei nerazzurri, il Lecce ha già giocato una partita ufficiale. Si tratta di quella di Coppa Italia, valida per i trentaduesimi di finale, persa contro il Cittadella: 3-2 degli ospiti dopo l’1-1 con cui s’erano conclusi i tempi regolamentari.

I PRECEDENTI – Lecce e Inter si sfideranno sabato sera per la 33esima volta in Serie A (la 17esima se si considerano solamente le gare giocate al Via del Mare). Il bilancio pende prepotentemente dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da 24 incontri contro i 4 dei padroni di casa, 4 i pareggi. I numero si confermano ancora a tinte nerazzurre se, invece, si parla delle sfide casalinghe per i giallorossi (9 i successi dell’Inter, solamente 3 quelli del Lecce). L’ultimo precedente risale al 19 gennaio del 2020: in Salento arrivò il vantaggio di Bastoni e il goal di Mancosu per il definitivo 1-1. Andando ancora indietro nel tempo, si analizza l’ultima vittoria del Lecce contro l’Inter: era il 29 gennaio del 2012 e la squadra in quel momento guidata da Serse Cosmi s’imponeva sul gruppo di Ranieri per 1-0 (rete di Giacomazzi al 40’). Per parlare, riporta OddsChecker, dell’ultimo successo nerazzurro in casa della formazione giallorossa bisogna tornare addirittura allo 0-3 del febbraio 2009. In quel caso le marcature furono di Figo, Ibrahimovic e Stankovic.

LE QUOTE – Secondo le rilevazioni di , Lecce - Inter sarà una gara tutt’altro che equilibrata. Gli ospiti sono super favoriti: il loro successo è quotato a 1.30 su Goldbet, 1.33 su Planetwin. La forbice tra il segno 1 e il 2 è ampissima: la vittoria della squadra di casa è in grado di pagare fino a 11 volte la posta su Betfair (9.50 se si opta per Pokerstars). Il pareggio, infine, raggiunge una quota massima di 5.50 su Snai. I bookie dimostrano di aver preso una posizione netta in merito al numero di goal che giungeranno nel corso dei 90’. L’Over 2.5 è in “vantaggio” con una quota che raggiunge l’1.61 su LeoVegas (l’Under sta a 2.33 scegliendo lo stesso operatore). Molto più indefinita l’idea degli scommettitori sul Gol/NoGol. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è la meno probabile. Su Planetwin, ad esempio, la soglia fissata è di 1.87 (2.00 su LeoVegas). La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, va dall’1.75 all’1.80. Gli esperti, infine, si sono sbilanciati in merito al risultato esatto: quello più probabile è lo 0-2, a 6.75 su Snai (il primo score che pone il Lecce in vantaggio è l’1-0, quotato a 25.00!).