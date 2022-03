Torino – Inter, l’analisi quote di OddsChecker: Inter favorita, Lautaro ancora a segno?

Allo stadio "Grande Torino" primo banco di prova per i nerazzurri per non perdere il passo sulle rivali per la conquista della scudetto

Redazione1908

La 29esima giornata del campionato di Serie A sarà importante sia per l’Inter di Simone Inzaghi che per il Torino di Ivan Juric. Il match, in programma domenica 13 marzo alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà un bel banco di prova per entrambe le compagini. La squadra di Inzaghi vuole proseguire la marcia verso lo scudetto; i granata vogliono tornare a vincere dopo il pareggio esterno con il Bologna.

GLI ULTIMI RISULTATI – Ultimo mese dai risultati altalenanti per il Torino che non vince dalla gara del 15 gennaio contro la Sampdoria. In quel match decisivi furono i gol di Singo e Praet a ribaltare lo svantaggio iniziale firmato da Caputo. Poi per i granata sono arrivati tre pareggi, contro Sassuolo, Juventus e Bologna, e tre sconfitte, contro Udinese, Venezia e Cagliari.

Ultimo turno molto positivo invece per l’Inter di Inzaghi che ha battuto la Salernitana per 5-0 ed è tornata a vincere dopo un mese esatto. Dal ko nel derby contro il Milan, ai pareggi contro Napoli e Genoa, fino alla sconfitta contro il Sassuolo. I nerazzurri, inoltre, cercheranno di riscattare l’eliminazione contro il Liverpool maturata nell’ultimo turno di Champions League, dove la rete di Lautaro non è bastata per la qualificazione. Proprio l’argentino, analizzando le quote, è l’indiziato numero uno per aprire le marcature con il 22.2% di possibilità di segnare per primo. Ridotte invece le chance in questo senso per il Torino. Tra le file dei granata la quota migliore è quella di Andrea Belotti con una possibilità di andare a segno per primo del 12.5%.

I PRECEDENTI – Quello che andrà in scena domenica sarà il 187esimo scontro tra le due squadre. Il bilancio è più che positivo per l’Inter che ha vinto per ben 77 volte. Poi 54 pareggi e 55 vittorie del Torino. Nella gara d’andata è stata proprio la squadra di Inzaghi ad avere la meglio grazie alla rete di Dumfries. Come ci informa OddsChecker l’ultima vittoria del Torino risale al 27 gennaio 2019 quando a decidere il match fu il gol di Izzo.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker l’Inter è nettamente favorita per la vittoria. I nerazzurri hanno infatti il 56.5% di possibilità di portare a casa i tre punti. Bassa la possibilità che la gara termini in pareggio, solo il 25.6%, mentre è ancor meno probabile una vittoria del Torino. I granata hanno solo il 20% di possibilità di vittoria. Quote nette anche per il numero di reti complessive della gara: c’è infatti il 55.6% di probabilità che le due squadre mettano a segno almeno tre reti, e il 48.8% che invece si verifichi l’Under 2.5, quindi la sfida finisca con non più di due gol. Netta differenza negli attacchi delle squadre che hanno fino ad ora messo a segno 60 reti per l’Inter e 33 per il Torino. Le difese sono invece sullo stesso piano con 22 gol incassati dai nerazzurri e 28 dai granata. Nonostante i dati c’è una possibilità del 55.6% che entrambe va