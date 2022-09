Comparazione quote Udinese–Inter: mezzogiorno e mezzo di fuoco al Friuli

Lunch Match domenicale ad alta quota. Udinese – Inter è scontro in zona coppe, con la sorpresa friulana lanciata da 13 punti in classifica e i nerazzurri staccati di una sola lunghezza

Lunch Match domenicale ad alta quota. Udinese – Inter è scontro in zona coppe, con la sorpresa friulana lanciata da 13 punti in classifica e i nerazzurri staccati di una sola lunghezza. Mezzogiorno e mezzo di fuoco verrebbe da dire, per questo match della settima giornata. La squadra di Sottil sogna al quarto posto e dopo la sconfitta alla prima giornata con il Milan, i bianconeri non hanno più fallito un colpo. Per gli uomini di Inzaghi serve dare continuità ai risultati, alla luce anche del successo in Champions per 2-0 in Repubblica Ceca. Insomma, ballano tre punti pesanti alla “Dacia Arena”.

GLI ULTIMI RISULTATI – Udinese imbattuta da cinque gare: Ko al debutto in casa dei Campioni d’Italia per 4-2 e da quel momento un ritmo da zona Champions. I ragazzi di Sottil sono reduci da 4 vittorie di fila, tra cui il roboante 4-0 con cui hanno schiantato la Roma due settimane fa davanti al pubblico amico. 4 successi e 1 pari che lanciano i friulani al quarto posto con 13 punti, a meno uno dalla vetta della classifica. Erano ben 11 anni che la formazione bianconera non veleggiava in queste zone nobili della classifica. Beto e soci non perdono in casa dal 14 maggio scorso, quando nella penultima giornata lo Spezia espugnò la “Dacia Arena” per 4-2. 12 gol fatti e 6 subiti

Inter in ripresa. 12 punti per i nerazzurri che dopo il Ko nel derby, oltre a quello in Champions con il Bayern Monaco, hanno battuto Torino (1-0) e Viktoria Plzen (2-0 in Champions). Gli uomini di Inzaghi hanno vinto complessivamente 4 gare in campionato, ma non trovano i tre punti in trasferta dalla prima giornata: 2-1 a Lecce. Nelle due trasferte successive, contro Lazio e Milan, due Ko. I tre punti permetterebbero a Dzeko e compagni di scavalcare proprio l’Udinese e riguadagnare un posto in zona Champions, oltre a mettere pressione alle prime della classe. I meneghini hanno segnato 12 reti, con 8 al passivo.

I PRECEDENTI – Udinese-Inter si gioca per la 113° volta in Serie A e il bilancio è nettamente a favore dei nerazzurri: 57 vittorie dell’Inter, a fronte di 23 successi friulani, con il pari che si è materializzato in 32 occasioni. Alla “Dacia Arena” i bianconeri non battono i rivali dal 6 gennaio 2013: 9 anni di digiuno da quel 3-0 firmato dalla doppietta di Di Natale e dal gol di Muriel. Nelle seguenti 9 sfide di Serie A, 3 pareggi e ben 6 successi dell’Inter, l’ultimo dei quali nello scorso campionato per 2-1. L’ultimo segno X è datato 23 gennaio 2021, 0-0 e Antonio Conte sulla panchina dei futuri Campioni di Italia.

LE QUOTE – Lavagne che consegnano quote molto scoppiettanti, con gli operatori che danno favorita l’Inter, come rilevato da .

Il segno 2 si accende su su Bet365, Betfair e Novibet a 1.90, con LeoVegas che scende a 1.89. Pareggio bancato a 3.90 su Sisal, Better e Goldbet, mentre crolla a 3.50 su Pokerstars Sport. Infine, una vittoria dell’Udinese paga a 4 su Bet365, con Snai e Planetwin più caute a 3.85.

Passiamo alle reti e il segno Gol ha in Sisal la quotazione più alta a 1.60. Il No-Gol scende lievita invece a 2.38 su Betfair, con Pokerstars Sport che assicura una quota di 2.25. L’over 2.5 lo troviamo a 1.67 su LeoVegas, con l’Under 2.5 sfavorito a 2.23 su Planetwin.

Infine, uno sguardo alle quote dei possibili goleador del match. Lautaro Martinez (risparmiato a sorpresa in Champions League) è bancato come primo marcatore del match a 6.00 su Sisal e Snai, con Bet365 che fa crollare la quota di mezzo punto a 5.50. Nelle file bianconere, bomber Beto paga come primo marcatore a 6.50, con Goldbet che rilancia a 6.80.