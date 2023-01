Cremonese-Inter, l’analisi quote di Oddschecker: allo Zini i nerazzurri non hanno mai perso

utto pronto per la 20esima giornata di Serie A. L’Inter è ospite della Cremonese allo Zini, fischio d’inizio sabato alle 18.

Redazione1908

La squadra di Ballardini arriva dall’1-1 con il Bologna, i nerazzurri hanno perso contro l’Empoli a San Siro nell’ultimo turno di campionato: decisiva la rete di Baldanzi.

ULTIMI RISULTATI – Attenzione ai numeri: Onana subisce gol da 13 trasferte consecutive di campionato. Per i nerazzurri si tratta della striscia più lunga senza clean sheet fuori casa dal 1988 (18 gare con Trapattoni in panchina). Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco nei primi 30 minuti di partita (13 gol per la formazione di Inzaghi) e la peggior difesa considerando lo stesso parziale (13 reti subite per la Cremonese). Come riporta , l'Inter ha perso sei partite nel girone d'andata di A per la prima volta dal 2016/17.

I PRECEDENTI – I nerazzurri sono la squadra che ha vinto più partite contro la Cremonese in campionato: 12 successi in 15 sfide, completano due pareggi e una sola vittoria grigiorossa (il 10 maggio 1992, 0-2 a San Siro). Dopo un pareggio nel primo confronto allo Zini in Serie A (0-0 il 30 marzo 1930), l’Inter ha praticamente vinto le successive sei trasferte. Come analizzato da Oddschecker, l’ultimo confronto tra le due formazioni allo Zini si è giocato il 6 aprile 1996: 2-4 per i nerazzurri allenati da Roy Hodgson. Va sottolineato che Okereke e compagni sono l’unica formazione a non aver vinto nessuna partita nel girone d’andata dopo il Verona nel 2015/16.

LE QUOTE - Secondo i bookmaker, l’Inter è nettamente favorita: il segno 2 è valutato 1.51 da Novibet, 1.50 per Bet365 e Goldbet. L’eventuale successo della Cremonese, ferma a zero vittorie, è proposto a 7.00 da Betfair, 6.00 per Sisal e 5.90 secondo Starcasinò Bet. Mentre l’X è quotato 4.40 da Planetwin, 4.40 per Better e Betfair. Gli analisti valutano più probabile l’Over 2.5: 1.67 il valore fissato da Bet365, 1.65 secondo Goldbet e Sisal. L’Under 2.5 ha una quota più alta: 2.20 per Betfair, Novibet e Bet365. Più equilibrio sulla previsione del Gol: 1.80 secondo Betfair e Bet365, 1.78 secondo Starcasinò Bet. La possibilità che una sola delle due squadre segni è fissata 1.99 da Planetwin, 1.95 per Betfair e 1.93 secondo Starcasinò Bet.