Inter-Juventus, il giocatore più atteso: Lautaro Martinez scalda il derby d’Italia

Serve la brillantezza europea, all'Inter. Quella che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League dopo esser uscita indenne dal doppio confronto col Porto

Redazione1908

Il successo di San Siro firmato da Lukaku e il pari senza reti in Portogallo hanno lanciato i nerazzurri al turno successivo. Ma se da un lato si sogna, dall'altro bisogna prendere contatto con un'altra realtà, che vede l'Inter faticare troppo in campionato. Tra le prime sette è quella ad aver perso più gare insieme all'Atalanta, ben otto le sconfitte finora: tantissime per chi vuole avrebbe dovuto puntare alla vittoria dello scudetto, che rischiano di diventare troppe anche per centrare un piazzamento tra le prime quattro. Un obiettivo che i nerazzurri devono centrare senza margine d'errore, in una classifica molto corta per la corsa Champions.

FOCUS LAUTARO MARTINEZ - La prossima sfida, l'ultima prima della sosta della Serie A per le nazionali, è delle più suggestive. È il Derby d'Italia, contro la Juventus: una partita che senza la penalizzazione dei bianconeri sarebbe stata a tutti gli effetti uno scontro diretto. Che sia affiancato da Dzeko o da Lukaku, la certezza in avanti per Inzaghi è Lautaro Martinez, specialmente quando si gioca al Meazza. Nessun giocatore infatti ha segnato più reti di lui in campionato davanti al proprio pubblico nel 2023: quattro, come Rabiot e Osimhen. Tuttavia, contro i bianconeri lo storico non è da ricordare, anzi. L'argentino ha realizzato appena un gol contro i bianconeri e ha la media di uno ogni 586 minuti giocatori, la peggiore per lui nel massimo campionato italiano contro una singola avversaria, escludendo Chievo e Genoa che sono le uniche due formazioni affrontate contro cui non è mai andato a segno.

