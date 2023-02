Inter-Milan, a un anno esatto dal 1-2 è tempo di rivincita: le quote del match

Il 5 febbraio scorso il Milan vinceva in rimonta e rilanciava la sua lotta Scudetto: a 365 giorni di distanza le due squadre distano solo due punti

Lo scorso anno la cavalcata trionfale del Milan iniziò proprio da quella rimonta a San Siro: Inter in vantaggio e poi recuperata e superata da una doppietta di Giroud. I nerazzurri dopo quel match persero le retta via e si impantanarono in risultati che fecero risalire i rossoneri fino al definitivo sorpasso. A un anno di distanza le due squadre non lottano praticamente più per lo Scudetto ma per un posto in Champions League. Un derby è sempre un derby, soprattutto quando in palio ci può essere l’Europa che conta.

LE QUOTE – L’Inter parte favorita per un successo finale nel derby: una vittoria nerazzurra è quotata 2.01 con Novibet e 2.00 con Sisal. Considerato il momento di forma, per i bookmaker è più difficile una vittoria del Milan, quotata 3.65 con NetBet. Un pari nel derby manca da tre sfide in campionato ed è quotato 3.60 con Sportbet. Il derby, come ogni big match, regala sempre spettacolo e gol e in particolar modo quello milanese: il Goal è quotato basso a 1.65, così come l’Over 2.5 a 1.75 con Goldbet. Mai dire mai per un derby senza reti: il No Goal è quotato 2.05, poco più dell’Under 2.5 a 2.00 con Bet365. Lautaro Martinez è alla ricerca del secondo gol stagionale al Milan: una sua rete è quotata 2.75 con Sisal, poco più alte le valutazioni di Lukaku e Giroud a 3.00 e 3.50.

COME ARRIVANO – L’Inter ha iniziato il nuovo anno con un’ottima vittoria sul Napoli, poi però, come del resto tutta la sua stagione, ha dato via ad una serie di prestazioni sontuose alternate a scivoloni che gli hanno fatto perdere sempre più punti dal Napoli capolista. Al momento i nerazzurri sono secondi in classifica con due punti di vantaggio sui cugini rossoneri, ma arrivano galvanizzati dall’ottimo successo contro l’Atalanta con una prestazione super anche dei giocatori meno utilizzati da Inzaghi. Come riporta Oddschecker, dopo il pareggio in extremis con la Roma, il Milan non è più riuscito a vincere: due pareggi e due sconfitte in campionato oltre all’eliminazione in Coppa Italia col Torino e la Supercoppa persa con l’Inter. Il derby è la partita perfetta per i rossoneri per riprendersi e superare i cugini in classifica, l’Inter cerca continuità di risultati e una prima fuga per un posto nella prossima Champions League.

PRECEDENTI – Milan e Inter si sono affrontate 177 volte in Serie A: 67 successi per i nerazzurri, 54 per i rossoneri e 56 pareggi. Negli ultimi due derby di campionato ha sempre avuto la meglio il Milan, storia diversa nelle coppe dove l’Inter ha vinto tre delle ultime quattro sfide. Come analizzato da Oddschecker, considerando anche le varie coppe sono 218 i derby disputati, nei quali sono stati segnati ben 578 gol, una media di 2.6 a match. I marcatori storici di questa stracittadina sono Shevchenko a quota 14 gol e Meazza a 13.