Inter – Roma, l’analisi quote di OddsChecker: Inzaghi cerca il quinto successo

Si preannuncia un sabato pomeriggio di fuoco quello della 34esima giornata del campionato di Serie A. A San Siro alle ore 18.00 Inter e Roma scenderanno in campo e in palio ci sono punti scudetto

Redazione1908

La squadra di Inzaghi vuole proseguire la sua marcia in campionato sfruttando anche la scia di entusiasmo dopo il passaggio in finale di Coppa Italia ai danni del Milan. Quella di Mourinho vuole provare a insidiare la Juventus non accontentandosi dell’Europa League ma puntando alla Champions.

GLI ULTIMI RISULTATI – I nerazzurri vengono da una serie di risultati più che positivi: l’ultima sconfitta risale al ko contro il Sassuolo del 20 febbraio. Nell’ultimo mese la squadra di Inzaghi ha collezionato quattro vittorie contro: Salernitana, Juventus, Verona e Spezia. Solo due gli stop contro Torino e Fiorentina, entrambi per 1-1. Da considerare anche la netta vittoria in Coppa Italia contro il Milan e il passaggio in finale grazie alle reti di Gosens e alla doppietta di Lautaro Martinez.

Bene anche la Roma di Mourinho che dalla vittoria nel derby contro la Lazio per 3-0 si è rilanciata in campionato. Dalla stracittadina i giallorossi hanno infilato ben due vittorie, tre considerando anche il successo in Conference League contro il Bodo, contro: Sampdoria, Salernitana e un pareggio contro il Napoli.

In casa nerazzurra Lautaro Martinez e l’ex Edin Dzeko sono i due maggiori candidati per sbloccare la gara. Come rivelato da OddsChecker, c’è il 18.9% di possibilità che l’argentino sia il primo a segnare. Leggermente più bassa la quota del bosniaco che si attesta intorno al 18.2%. Per quanto riguarda la Roma è Tammy Abraham il pericolo principale: l’attaccante ha il 10% di possibilità di aprire le marcature.

I PRECEDENTI – Inter e Roma si sono sfidate in Serie A per ben 177 volte e il bilancio gioca a favore dei nerazzurri che hanno collezionato 74 vittorie. 54 sono i pareggi e 49 invece i successi della Roma. Nelle ultime nove sfide in Serie A i giallorossi non sono mai riusciti a vincere. Come ci informa OddsChecker l’ultima sconfitta dell’Inter al Meazza risale al 26 febbraio del 2017 quando la Roma si impose per 1-3 con la doppietta di Nainggolan e la rete di Perotti.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker l’Inter è favorita per la vittoria con una percentuale del 60.6%. 24.5% è invece la probabilità che il match finisca con il segno X. Le chance della Roma di portare a casa tre punti sono invece del 18.2%.

Due attacchi prolifici quelli delle due squadre: l’Inter ha segnato 68 reti, la Roma 54. Per questo motivo la possibilità che il match finisca con almeno tre gol è del 58.1%. Leggermente più bassa la quota dell’Under 2.5 che ha il 45.5% di possibilità di verificarsi.

In virtù proprio dei numeri degli attacchi delle due squadre c’è il 57.1% di probabilità che entrambe vadano a segno, la quota si abbassa per il No Gol che ha il 45.5% di chance di verificarsi.