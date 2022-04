Inter-Verona, l’analisi quote di OddsChecker: nessun dubbio sulla favorita del match

Inter - Verona, l’analisi quote di OddsChecker: nessun dubbio per i bookie, si punta sui padroni di casa

Redazione1908

Inter e Verona sono pronte a sfidarsi nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma a San Siro sabato 9 aprile alle 18.00. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria nell’ultimo turno di campionato: la formazione di Inzaghi è uscita con tre punti dal derby d’Italia contro la Juventus, mentre il gruppo di Tudor ha collezionato un successo di misura in casa contro il Genoa. I nerazzurri, a quota 63, occupano la terza posizione in classifica, a quattro lunghezze di distanza dal Milan capolista. L’ultimo trionfo li ha pienamente ri-iscritti alla lotta scudetto, sgomberando il campo da ogni dubbio. Con i gialloblù, che vantano il nono posto e un bottino di 45 punti, devono dare però continuità di risultati.

GLI ULTIMI RISULTATI – L’Inter, dopo lo scontro con la Juventus, è ora sulle ali dell’entusiasmo. Tornata ai tre punti dopo due pareggi consecutivi, i nerazzurri vantano tre gare col segno X nelle ultime cinque sfide (1-1 con la Fiorentina, 0-0 nel derby di Milano, 0-0 contro il Genoa). Il Verona è reduce dal match interno con il Genoa. Tuttavia, nelle ultime settimane la vittoria era mancata: non considerando il più recente, l’ultimo successo è quello casalingo contro il Venezia (3-1). Per il resto, la sconfitta contro il Napoli e due pareggi, entrambi in trasferta, contro Empoli e Fiorentina. Il trionfo più recente lontano dal Bentegodi risale, addirittura, al match contro il Sassuolo del 16 gennaio (2-4). L’obiettivo di Tudor, in vista di un finale di stagione che si preannuncia essere bello e spensierato, è quello di restare nella metà sinistra della classifica. Due momenti così differenti fanno alzare la quota del segno 2, e dunque quello che considera il successo dei gialloblù: seguendo Betfair, gli ospiti hanno solamente l’11.1% di probabilità di uscire da San Siro col bottino pieno.

I PRECEDENTI – Inter e Verona si sfideranno sabato pomeriggio per la 62^ volta in Serie A (la 31esima se si considerano solamente le gare giocate a San Siro). Il bilancio totale pende prepotentemente dalla parte dei padroni di casa, usciti vittoriosi da 36 partite contro i soli 4 successi degli ospiti, 21 i pareggi. I numeri vanno ancor più incontro ai nerazzurri se si analizzano le 19 partite giocate in casa dall’Inter e concluse con il suo trionfo (nessuna sconfitta). All’andata, il Verona s’arrese al Bentegodi subendo il tris degli ospiti. La squadra di Tudor riuscì ad andare in vantaggio con Ilic, per essere prima raggiunta e poi superata dagli avversari: al 47’ il goal di Lautaro Martinez, poi la doppietta di Correa. L’ultima sfida giocata a San Siro da Inter e Verona, invece, terminò 1 a 0: decisiva in quel caso la rete di Darmian al 76’. Come ricorda OddsChecker, nessuna sfida giocata a Milano si è conclusa con la vittoria dei gialloblù, e per analizzare il successo più recente dell’Hellas bisogna tornare indietro fino al 9 febbraio 1992 (Verona – Inter 1-0, marcatura di Ezio Rossi).

LE QUOTE – Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Inter – Verona sarà una sfida tutt’altro che equilibrata: i padroni di casa, nelle prime posizioni in classifica e reduci da un vero trionfo nel derby d’Italia, sono super favoriti. La vittoria della squadra di Inzaghi si attesta al 75.2% di probabilità, contro l’11.1% per il successo degli ospiti e il 20% attribuito al pareggio. La discreta differenza in classifica e i diversi momenti vissuti dalle due squadre in gara giustificano gli operatori ad abbassare la quota del No Gol, seppur in “svantaggio” rispetto al Gol. L’ipotesi secondo cui una delle due formazioni rimanga a secco di marcature ha il 50% di probabilità di verificarsi, contro il 58.1% del segno opposto. A proposito del numero dei goal, i bookie si attendono che ne arrivino almeno 3 nel corso dei 90’. Su William Hill, l’Over 2.5 vanta il 63.7% contro l’Under 2.5 (43.5%). Interessanti, infine, le quote relative ai marcatori: il principale indiziato a mettere la firma per primo sul tabellino è Edin Dzeko (25% di probabilità). Occhio, infine, a Correa, che all’andata aveva siglato una doppietta (14.3% di probabilità di aprire le marcature).