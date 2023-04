Juventus-Inter, le quote confermano il tend: bianconeri favoriti in coppa Italia

Le quote – Per i bookmaker la vittoria della Juventus nella sfida d’andata vale tra 2.20 (Pokerstars Sport) e 2.33 (Netbet e Sportbet), in mezzo gran parte degli operatori quotano il segno 1 2.30. Tocca un massimo di 3.30, invece, la quota del pareggio: su Goldbet, Sisal, Betfair e Better, con altri portali come Novibet e Starcasinò Bet che scendono anche a 3.15. La vittoria nerazzurra tocca anche 3.40 su bet365, ma scende su tutti gli altri siti: dai 3.30 di Novibet e Starcasinò Bet ai 3.26 di Betway, fino 3.25 di Sportbet e Netbet, per arrivare ai 3.10 di Betfair e Pokerstars Sport. Passiamo alle reti: spicca il 2.05 sull’esito Goal fissato da Pokerstars Sport, bookmaker in cui è più ampia la forbice con il No Goal, che si trova a 1.65. In generale la preferenza è per un match in cui al massimo segnerà una squadra: le quote più equilibrate si trovano su Snai (1.83 No Goal, 1.87 Goal). Fa eccezione Planetwin365, secondo cui il Goal (1.80) è favorito sul No Goal (1.90). Come segnala Oddschecker, anche sul numero totale di gol i bookmaker sono abbastanza concordi: più probabile un Under 2.5, che parte dall’1.57 di Sisal e Better e sale fino all’1.72 di Planetwin365; l’Over 2.5 arriva a pagare anche 2.38 volte la posta su Betfair e non scende sotto quota 2.00.