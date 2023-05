Napoli-Inter: ospiti favoriti e si punta sull’Under. Ma entrambe le squadre andranno in gol

Dopo il pass per la finale di Champions conquistato battendo il Milan, l'Inter è ora proiettata al big match del Maradona contro il Napoli, in programma domenica 21 maggio alle 18.00.

Redazione1908

La squadra di Inzaghi - che a San Siro aveva sconfitto 1-0 gli azzurri grazie al gol di Dzeko - potrebbe diventare l'unica squadra in grado di battere due volte il Napoli campione d'Italia nell'arco della stagione. Vincere, inoltre, gli permetterebbe di mantenere cinque lunghezze di vantaggio sul Milan in ottica Champions, un bottino importante a sole due giornate dal termine del campionato di Serie A.

GLI ULTIMI RISULTATI - Sulla sua strada l'Inter troverà un Napoli voglioso di riscatto. Nell'ultimo turno di A, gli azzurri sono incappati nella quarta sconfitta della loro stagione per mano del Monza, che all'U-Power Stadium si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Mota e Petagna. Dalla sua, la formazione nerazzurra ha vinto 4-2 contro il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato, arrivando a quota 66, superando la Lazio e conquistando la terza posizione in classifica. Al di là della Champions, quello dell'Inter è un vero momento d'oro: basti pensare che nelle più recenti cinque sfide di A ha sempre vinto. L'ha fatto, appunto, nell'ultimo match contro i neroverdi, ma prima ancora erano giunti i successi contro Roma, Verona, Lazio ed Empoli. La sconfitta più recente in campionato è arrivata, ancora per mano del Monza, lo scorso 15 aprile.

I PRECEDENTI - Una vittoria importante per l'Inter quella arrivata nel girone andata a San Siro: la firma di quei tre punti porta la firma di Dzeko. Più in generale, quella in programma domenica sarà la 173esima sfida tra Inter e Napoli: il bilancio pende dalla parte dei nerazzurri, usciti vittoriosi da 79 sfide, 51 le affermazioni dei partenopei, 42 i pareggi. Per analizzare l'ultimo successo del Napoli bisogna tornare indietro addirittura al 19 maggio del 2019 (furono decisivi i gol di Zielinski, di Mertens e la doppietta di Fabian Ruiz): le ultime tre gare giocate nell'attuale Maradona si sono concluse col risultato di 1-1. L'Inter ha vinto tutti gli ultimi quattro confronti col Napoli, ma tutte queste sfide si sono giocate a San Siro: l'ultima che si è aggiudicata da ospite risale al gennaio 2020 (Napoli - Inter 1-3, doppietta di Lukaku e rete di Lautaro, di Milik l'unica marcatura per gli azzurri).

LE QUOTE - Come riferisce , l'Inter gode dei favori del pronostico. Il segno 2 oscilla tra il 2.45 di Planetwin 365 al 2.57 di Vincitu. Al contrario, il successo della squadra di casa è in grado di pagare fino a 2.90 volte la posta su Sportbet (la quota è minore su StarCasinò Bet, Better e LeoVegas, 2.85). Il pareggio, infine, vale 3.30 su Netbet e bet365, 3.40 su Sportbet. Per quanto riguarda i gol, invece, l'Under è in vantaggio sull'Over, ma la situazione è tutt'altro che chiara: il primo scenario è quotato 1.85 su Snai, raggiungendo un massimo di 1.91 su bet365 (1.87 e 1.91 l'ipotesi opposta, scegliendo i medesimi portali). Infine, l'ultimo mercato da considerare è quello del Goal / No Goal: i bookie sono convinti che entrambe le squadre andranno a segno, la quota è di 1.73 su Betfair, 1.78 su LeoVegas. Al contrario, la possibilità che una delle due squadre rimanga a secco è in grado di pagare fino a 2.08 volte la posta su Planetwin 365, 2.10 su Snai.