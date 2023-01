Inter-Atalanta, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri favoriti. A San Siro gara da Over?

Sarà il big match tra Inter e Atalanta ad aprire la settimana della Coppa Italia. Via ai quarti di finale: Inzaghi, detentore della coppa, sfida Gasperini nella gara in programma il 31 gennaio alle 21.00 a San Siro.

Giovanni Montopoli

Le due squadre arrivano al confronto dopo due successi in campionato e la Coppa Italia è da sempre un obiettivo importante per entrambe.

ULTIMI RISULTATI – Un gennaio positivo per la squadra di Simone Inzaghi caduta nelle ultime quattro gare, Supercoppa compresa, solo in casa contro l’Empoli. Poi, due vittorie in campionato contro Verona e Cremonese e il successo contro il Milan che ha permesso ai nerazzurri di alzare un altro trofeo.

Mese quasi perfetto invece per la compagine di Gasperini che dalla ripresa del campionato non ha mai perso. Per la Dea due pareggi contro Spezia e Juventus e tre vittorie contro Bologna, Salernitana e Sampdoria.

I PRECEDENTI – Inter e Atalanta si affronteranno per la decima volta in Coppa Italia. Il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri che hanno vinto tutte le ultime quattro sfide contro la Dea. La squadra allenata da Simone Inzaghi, detentrice della Coppa, disputa un quarto di finale per la nona stagione consecutiva e potrebbe qualificarsi alla semifinale per la quarta volta negli ultimi quattro anni.

Come riporta OddsChecker le due squadre si sono già scontrate ai quarti di finale di Coppa Italia nella stagione 2004/05 e in quel caso ad avere la meglio fu l’Inter che vinse sia all’andata che al ritorno senza subire gol.

LE QUOTE – Bookie tutti concordi nel puntare su un successo dell’Inter. Una vittoria della squadra di Inzaghi parte dall’1.83 di Bet365, all’1.87 di Planetwin fino all’1.95 che mette d’accordo GoldBet, Sisal e Better. Un pareggio, che porterebbe la gara ai tempi supplementari, vale 3.50 per Bet365, GoldBet e Sisal e 3.65 per Star Casinò Bet e Novibet. Un successo della squadra di Gasperini, che raggiungerebbe la semifinale per la quarta volta negli ultimi sei anni, è fissato a 4.00 da Sisal, Star Casinò Bet, Betfair e Better e a 4.33 per Bet365.

Attacchi e difese delle due squadre viaggiano sugli stessi binari: 40 sono le reti messe a segno dall’Inter (26 quelle subite); 39 invece i centri dell’Atalanta (23 quelli subiti). Per questo l’attesa è per una gara in cui non mancheranno i gol da una parte e dall’altra. Il segno Goal è fissato a 1.57 da Planetwin e a 1.63 da Star Casinò Bet, il No Goal vede la quota alzarsi leggermente fino ai 2.20 di Bet365 e Star Casinò Bet e ai 2.38 di Betfair.

Allo stesso modo l’andamento del match potrebbe indirizzarsi verso l’Over 2.5 che vale 1.65 per Sisal e 1.70 per Bet365 e Star Casinò Bet. Quote più alte invece per l’Under 2.5 che sale dai 2.10 di Bet365 e Sisal fino ai 2.20 di Betfair.

Tempi regolamentari o si andrà oltre? Per i bookmaker il primo quarto di finale potrebbe risolversi nei 90 minuti regolamentari. Il passaggio del turno dell’Inter vale 1.95 per Sisal e si alza fino a 9.00 per Planetwin e a 9.25 per Sisal in caso di supplementari. Le chance che il confronto si decida ai calci di rigore sono fissate a 7.00 da Sisal e a 11.00 da Planetwin. Il passaggio del turno dell’Atalanta in extra time vale invece fino a 17.00 per Bet365.