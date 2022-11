Inter-Bologna, l’analisi quote di OddsChecker: Inzaghi favorito ma i rossoblù…

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus, è pronta ad affrontare il Bologna nella sfida valida per il prossimo turno di campionato, che si giocherà a San Siro, mercoledì 9 novembre alle 20.45

Redazione1908

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus, è pronta ad affrontare il Bologna nella sfida valida per il prossimo turno di campionato, che si giocherà a San Siro, mercoledì 9 novembre alle 20.45. I rossoblù, invece, hanno conquistato la vittoria contro il Torino nell’ultimo week-end calcistico: al gol di Lukic hanno fatto seguito le due reti siglate dai padroni di casa, di Orsolini e Posch. In questo modo i nerazzurri rimangono a quota 24, a 11 punti dal Napoli capolista (35).

GLI ULTIMI RISULTATI – Come anticipato, l’Inter ha collezionato fino a questo momento 24 punti, “frutto” di otto vittorie e cinque sconfitte (rimane a quota zero la casella che riguarda i pareggi). Prima della sconfitta contro la Juventus, tuttavia, la squadra di Inzaghi sembrava in ripresa dopo le difficoltà in avvio di campionato. Erano giunte, infatti, quattro vittorie di fila contro Sampdoria, Fiorentina, Salernitana e Sassuolo. Dall’altra parte, la squadra guidata da Thiago Motta occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica, a 16. Negli ultimi impegni ha sempre vinto: prima del successo contro il Torino, infatti, i rossoblù avevano portato a casa i tre punti anche con Monza e Lecce. Per analizzare l’ultima sconfitta in campionato bisogna tornare indietro di qualche settimana, e in particolare alla sfida contro il Napoli del 16 ottobre, terminata 3-2 in favore della formazione di Spalletti. Il Bologna è uscito sconfitto anche dalla partita contro la Juventus, ancora precedente. In quell’occasione, il risultato è stato ancor più netto netto: un 3-0 rifilato dai bianconeri grazie alle reti di Kostic, Vlahovic e Milik.

I PRECEDENTI – Inter e Bologna si sfideranno domenica sera per la 151esima volta in Serie A (la 76esima se prendiamo in considerazione solamente le sfide giocate in casa dai nerazzurri). Il bilancio generale pende dalla parte di quest’ultimi, usciti vittoriosi da 73 incontri contro i 42 del Bologna, 35 i pareggi. La situazione è ancora più sbilanciata in favore dell’Inter se si analizzano i confronti che hanno avuto San Siro come teatro: 42 vittorie, solamente 12 sconfitte e 21 pareggi. L’ultimo Inter-Bologna risale al 18 settembre 2021 e si concluse in goleada: 6-1 il risultato che, al triplice fischio dell’arbitro, era ben visibile sul tabellone dello stadio. Alla doppietta di Dzeko fecero seguito le marcature di Barella, Skriniar, Vecino e Lautaro Martinez (di Theate l’unica rete del Bologna). Andando ancora indietro nel tempo, si analizza un’altra vittoria dei padroni di casa, quella per 3-1 del 5 dicembre 2020. In quel caso, riporta , sul tabellino del match furono scritti i nomi di Lukaku e di Hakimi (per due volte). Per parlare, infine, del successo più recente dei rossoblù a San Siro bisogna tornare, addirittura, al 3 febbraio del 2019: in quel caso, bastò il gol di Santander alla squadra ospite, che riuscì dunque ad uscire dallo storico impianto milanese con tre punti in più.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di , Inter-Bologna è destinata a non essere una sfida particolarmente equilibrata. La squadra di Inzaghi gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dall’1.29 di Planetwin all’1.32 di 888Sport. E la forbice tra il segno 1 e il 2 è piuttosto importante: la vittoria degli ospiti è in grado di pagare fino a 10.50 volte la posta su Betfair (la soglia rimane più bassa su Snai e Sisal, rispettivamente 9.25 e 10.00). Il pareggio, infine, raggiunge un massimo di 5.60 su Novibet, NetBet, LeoVegas e 888Sport. A proposito di reti, l’Over 2.5 è in “vantaggio” sull’Under. Il primo scenario vale 1.50 su Sisal e Snai, 1.53 su Better e Goldbet. L’ipotesi contraria, e dunque quella che ipotizza l’arrivo di meno di tre gol nel corso dei 90’, raggiunge un massimo di 2.48 su LeoVegas (mentre la quota rimane più bassa su Goldbet e Planetwin, in ordine 2.35 e 2.36). Idee non così chiare quella dei bookie in merito al mercato del Goal/No Goal: lo scenario secondo cui una delle due squadre rimarrà a secco, tuttavia, è più probabile. La quota va dall’1.80 di Sisal e Better all’1.91 di Betfair. L’ipotesi che, invece, siano entrambe le squadre ad andare a segno raggiunge un massimo di 1.95 su Bet365 (rimane più bassa su Sisal, Better e Goldbet, 1.90).