Inter-Empoli: nerazzurri a caccia dell’undicesimo successo consecutivo con i toscani

I nerazzurri, freschi vincitori della Supercoppa italiana, tornano a San Siro per sfidare l’Empoli nell’ultima giornata d’andata del campionato

Giovanni Montopoli

L’Inter si conferma per il secondo anno consecutivo campione della Supercoppa: battuti i cugini del Milan con un netto 3-0. Il match ha messo in mostra un gran gioco oltre che un agonismo diverso rispetto alle ultime sfide con Monza, Parma e Verona. I nerazzurri si sono portati a casa il primo trofeo della stagione e ora puntano alla rimonta anche in campionato.

Come arrivano

La squadra di Inzaghi è ancora imbattuta nel 2023 e tra le mura amiche ha portato a casa ben tre vittorie su tre; anche l’Empoli nel nuovo anno non ha sbagliato e viene da quattro risultati utili consecutivi. L’Inter non può permettersi passi falsi se vuole tenere viva la speranza scudetto, gli ospiti distano tredici punti dalla zona retrocessione e possono concedersi qualche libertà in più. Come riporta Oddschecker, rispetto allo scorso anno i nerazzurri hanno sei punti in meno in classifica dopo diciotto giornate, l’Empoli “solo” cinque.

I precedenti

Inter ed Empoli si sono affrontate 39 volte tra Serie A e Coppa Italia. I nerazzurri hanno portato a casa la vittoria in 32 occasioni, solo tre successi per i toscani e quattro pareggi. Come analizzato da Oddschecker, il bilancio è ancor più netto a San Siro, dove l’Inter ha vinto in 19 occasioni su 20, segnando 50 gol e subendone 17. Guardando i precedenti, il match sembra essere a senso unico ma con l’Empoli non è mai una partita banale per i nerazzurri. Le due partite con i toscani più sentite sono state sicuramente gli ottavi di Coppa Italia della scorsa stagione (Ranocchia segna al 91esimo e Sensi la chiude ai supplementari) e la 38esima giornata della stagione 2018/2019, dove tra rigori sbagliati, traverse, espulsioni, gol annullati e miracoli di Handanovic l’Inter è riuscita a qualificarsi per il secondo anno consecutivo in Champions.

Le quote

L’Inter è a caccia dell’undicesimo successo consecutivo contro l’Empoli: un successo dei padroni di casa è quotato basso a 1.28 con Novibet e NetBet. Valutazioni decisamente più alte per un pari o una vittoria degli ospiti, rispettivamente a 6.00 e 10.00 con Sisal. L’Inter con 38 gol è il secondo miglior attacco del campionato, motivo per il quale i bookmaker valutano molto basso l’Over 2.5 (1.53 con Planetwin). Quote più alte per l’Under 2.5 a 2.40 con Betfair. Infine, quote interessanti per il Goal a 2.00 con Bet365.