Inter-Sampdoria, comparazione quote di OddsChecker: dopo la Champions riecco Stankovic

Non sarà una partita come le altre, per Stankovic. Dejan si è seduto sulla panchina della Sampdoria e ora torna a San Siro da avversario

Marco Macca

Non sarà una partita come le altre, per Dejan Stankovic. Il serbo ha rilevato Marco Giampaolo tre settimane fa sulla panchina della Sampdoria e ora si prepara a tornare a San Siro da avversario, dopo aver vestito per nove stagioni, tra il 2004 e il 2013, la maglia dell'Inter. I nerazzurri d'altro canto sono freschi della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League appena ottenuta con un turno d’anticipo e

vogliono dare seguito al momento positivo. Il calcio d'inizio è in programma sabato alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Dirigerà l'incontro l'arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli.

GLI ULTIMI RISULTATI - Dopo la sconfitta interna contro la Roma, l'Inter si è ritrovata alla grande ed è imbattuta da sei partite: in Champions ha battuto il Barcellona all'andata, pareggiando il ritorno al Camp Nou, per poi vincere mercoledì scorso col Viktoria Plzen, mentre in campionato ha superato Sassuolo, Salernitana e Fiorentina. La Sampdoria invece sta cominciando a vedere un po' di luce in fondo al tunnel con

l'avvento di Stankovic. Dopo il pari col Bologna e la sconfitta con la Roma, sono arrivate la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia ai rigori contro l'Ascoli e la prima vittoria in Serie A in casa della Cremonese in un delicato scontro diretto, che ha permesso ai blucerchiati di lasciare l’ultimo posto in classifica.

I PRECEDENTI - Inter e Sampdoria si sono affrontate 143 in competizioni ufficiali, di cui 130 in Serie A, 12 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana. Il bilancio, come riporta OddsChecker, nel complesso sorride ai nerazzurri che hanno vinto in 76 occasioni contro le 24 degli avversari; 43 invece i pareggi. Nella passata stagione la squadra di Inzaghi ha pareggiato la gara d'andata 2-2 a Marassi (reti di Dimarco, Yoshida, Augello e Lautaro Martinez), per poi imporsi 3-0 a San Siro (Perisic e doppietta di Correa). L';ultima vittoria dei blucerchiati risale al 6 gennaio dello scorso anno, quando la Samp ebbe la meglio col risultato di 2-1.

LE QUOTE - La differenza di valori, rimarcata anche dalla classifica, è evidente. Per questo il pronostico appare piuttosto netto, stando a quanto rilevato da OddsChecker. L'Inter è nettamente favorita ed è proposta al massimo a 1.25 dalla maggior parte dei bookmaker: Bet365, Goldbet, Sisal, 888 Sport, Better, NetBet, LeoVegas e Novibet. Il pareggio arriva a 6.25 con Snai, mentre l'eventuale impresa della Sampdoria tocca 12.50 con 888 Sport. Lo spettacolo non mancherà, per le valutazioni degli esperti: l'Over 2.5 è a 1.53 con Bet365, 888 Sport e LeoVegas, l'Under 2.5 è offerto a 2.50 dagli stessi operatori. Ben più complessa l'eventualità che entrambe le squadre riescano ad andare a segno: il No Gol è a 1.80 con Betfair, il Gol è a 2.05 con Snai.