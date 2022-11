Juventus-Inter, l’analisi quote di Oddschecker: la difesa bianconera tiene, Inzaghi sa come batterla

Grandi sfide prima della pausa Mondiali, via alla tredicesima giornata di campionato. La Juventus ospita all’Allianz Stadium l’Inter: fischio d’inizio domenica alle 20.45

Redazione1908

I bianconeri hanno perso 2-1 contro il Paris Saint Germain in Champions, ma sono riusciti a chiudere il girone al terzo posto conquistando l’accesso all’Europa League. I nerazzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Bayern Monaco in una gara che non aveva nulla da chiedere alla classifica.

ULTIMI RISULTATI - La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire gol: Szczesny non mantiene la porta inviolata per quattro gare di fila in A da dicembre 2018 (sei in quel caso, con sei vittorie e altrettanti clean sheet). Considerando i principali dieci campionati europei, solamente il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol della Juventus (sette). Come riporta , l’Inter ha incassato 17 gol finora: era dal 2011/12 che non ne subiva così tanti a questo punto del campionato. Per i nerazzurri sono quattro i successi consecutivi in A, tutti arrivati segnando almeno due reti: è da gennaio 2022 che Lukaku e compagni non ne ottengono almeno cinque.

I PRECEDENTI - Dopo la vittoria per 1-0 firmata dal rigore di Çalhanoglu lo scorso aprile, l'Inter potrebbe ottenere due vittorie consecutive contro la Juventus in A per la prima volta dal 2003/04, quando in panchina c’era Zaccheroni. Per trovare le ultime due vittorie nello stesso anno bisogna tornare addirittura al 1987. Se i bianconeri non dovessero segnare, mancherebbero l'appuntamento con il gol per due partite di fila contro i nerazzurri per la prima volta dal 2010: 0-2 ad aprile e 0-0 a ottobre. Come analizzato da , in caso di successo, Inzaghi potrebbe diventare il secondo allenatore nella storia dell'Inter a vincere due trasferte consecutive di A contro la Juve, dopo Helenio Herrera, che ci riuscì tre volte tra il 1961 e il 1965. Attenzione alle statistiche: considerando tutte le competizioni e partendo dalla sua data di esordio come allenatore in prima squadra (aprile 2016), Inzaghi ha battuto la squadra bianconera sette volte su 18 confronti (2N): è il tecnico che ha sconfitto più volte la Juve in questo periodo.

LE QUOTE – Secondo i bookmaker, l’Inter è leggermente favorita: il segno 2 è valutato 2.40 da Betfair, 2.35 secondo Sisal e Better. L’eventuale successo della Juventus è proposto 3.25 da 888Sport, 3 secondo Netbet e Novibet. Mentre l’X resta a 3.40 per Bet365, 3.30 per Goldbet e Sisal. Grande equilibrio nella previsione delle reti segnate: l’Over 2.5 è quotato 2 da 888Sport, Leovegas e Betfair. L’Under 2.5 è offerto 1.90 su Bet365, 1.75 per Sisal e Snai. Più probabile, secondo gli analisti, che siano entrambe le squadre a segnare: il Gol è valutato 1.75 da Leovegas, Sisal e 888Sport. La giocata inversa è proposta 2.05 da Snai e Betfair, 2 per Goldbet.