Sampdoria-Inter, l’ex Stankovic prova lo sgambetto nello stadio dove segnò da centrocampo

Rinvigorita dal derby vinto, l’Inter si trasferisce a Marassi dove non vince da tre anni: nerazzurri favoriti ma la Samp prova l’impresa

Redazione1908

Genova è sempre stata una trasferta complicata per le milanesi che hanno dovuto affrontare squadre meno tecniche ma spesso più grintose. Quest’anno il mister dei blucerchiati è un grande ex nerazzurro e le sue prestazioni in campo, come certifica anche il suo soprannome drago, si sono contraddistinte per la voglia di lottare senza mai arrendersi per tutti i 90 e passa minuti. Questa grinta non è riuscita ancora a trasmetterla alla sua squadra, ma le ultime uscite sono state più convincenti.

I precedenti – I nerazzurri ricordano Marassi come un campo ostico, eppure le statistiche sono a favore dell’Inter: 72 partite disputate, 32 successi del biscione, 16 dei blucerchiati e 24 pareggi. Certo, l’Inter non trova i tre punti esterni a Genova da due anni e questo potrebbe far preoccupare i tifosi interisti, ma le ultime due vittorie con Milan e Atalanta dovrebbero far dormire sogni tranquilli, o quasi…

Come arrivano – Mai come quest’anno l’Inter non riesce a dare continuità a gioco e risultati, alternando grandi prestazioni a clamorosi blackout (vedi Empoli e Monza). Come analizzato da Oddschecker, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite e di fronte al peggior attacco della Serie A (10 gol in 21 giornate) potrebbe confermarsi senza subire reti. La Samp non riesce a uscire dalla zona retrocessione e il pareggio del Monza subito al 96esimo potrebbe aver tagliato definitivamente le gambe in ottica salvezza, anche se un successo con i nerazzurri significherebbe un rilancio in campionato.

Le quote – Nella sfida di lunedì sera sono gli ospiti che partono in vantaggio: come segnalato da Oddschecker, un successo dell’Inter è quotato 1.46 con Novibet e 1.40 con Betfair. La Samp non vince da più di un mese e un successo con i nerazzurri è quotato alto a 7.20 con Planetwin. L’anno scorso finì 2-2, quest’anno un’altra X al Marassi è quotata 4.50 con Better. Nonostante gli ultimi otto precedenti siano sempre finiti con almeno tre gol, i bookmaker quotano alto l’Over 2.5 a 1.80 con Goldbet, più basso dell’Under 2.5 a 1.90. Interessante la quota Goal con Bet365 a 2.05, i blucerchiati hanno sempre trovato la via del gol negli ultimi tre precedenti a Marassi. Lautaro Martinez is on fire e le quote per un suo gol lo dimostrano: 2.25 con Sisal. Lukaku sta tornando e con il Milan è sembrato, a tratti, quello di un tempo: l’attaccante belga è alla disperata ricerca di un gol per rilanciare la sua stagione ed è quotato 2.50 come marcatore. Per la Samp, il bomber più atteso è Gabbiadini a 5.00.