Inter, abbandonata la pista Kessie: per il Milan è incedibile, l’obiettivo ora è un altro

Franck Kessie è definitivamente uscito dalla lista degli obiettivi di mercato dell’Inter: il centrocampista ivoriano è stato al centro di diversi sondaggi da parte dei nerazzurri, in particolare a gennaio, ma ora la dirigenza interista ha deciso di spostare il proprio mirino verso altri profili. Questo perchè, secondo Tuttosport, il Milan ha deciso di inserirlo fra gli incedibili.

CAMBIO DI OBIETTIVO – “E pensare che solo a gennaio aveva rischiato di non doversi trasferire di città, ma quantomeno…di Naviglio. Al Milan era arrivato un sondaggio da parte dell’Inter, che lo aveva individuato come una delle possibili alternative all’obiettivo numero uno per il centrocampo, che era Vidal. Si era proposto uno scambio, con l’Inter pronta a mettere nell’operazione uno tra Vecino o Gagliardini, ma alla fine il Milan non si era convinto (ancora più sfumato l’abboccamento estivo: poi i nerazzurri hanno preferito concentrarsi sullo scambio Skriniar-Ndombele con il Tottenham alla ricerca di un mediano per supportare Eriksen)“.