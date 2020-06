Inter, accordo per il rinnovo del prestito di Sanchez: ora Marotta ha una nuova missione

Alexis Sanchez rimarrà a Milano almeno fino al termine della stagione in corso: manca ancora l’ufficialità, ma Inter e Manchester United avrebbero ormai trovato l’intesa per prolungare il prestito dell’attaccante cileno oltre il 30 giugno 2020. Secondo Tuttosport, tuttavia, Beppe Marotta ha una nuova missione da portare a termine:

“L’Inter attende ormai soltanto il via libera da Manchester United e Chelsea per trattenere Alexis Sanchez e Victor Moses fino a fine agosto. I canali diplomatici aperti da Marotta con i due club hanno dato ottimi frutti, tanto che l’accordo per entrambi i giocatori è ormai da considerarsi a un passo, risultato importante soprattutto per quanto riguarda il cileno, visto che i club si dividevano lo stipendio. Obiettivo dell’amministratore delegato è anche quello di prolungare il prestito anche per la prossima stagione, considerato che per Conte il Niño Maravilla è il giocatore ideale da avere alle spalle di Lukaku e Martinez“.