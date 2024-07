Il 13 luglio ripartirà ufficialmente la stagione dell'Inter , con il ritrovo agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Sarà una squadra ovviamente 'monca', viste le tante assenze dovute principalmente ai tanti tornei internazionali, ma sarà comunque l'occasione, per l'allenatore nerazzurro, di lavorare con i nuovi acquisti. Non è un nuovo arrivo, ma fra coloro che inizieranno il 2024-25 dal primo giorno utile ci sarà anche Francesco Acerbi, non partito per gli Europei con l'Italia a causa di una pubalgia e ora ristabilito dopo l'operazione. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"L’inizio del ciclo stagionale, che potrebbe riservare all’Inter fino a 69 partite, si concretizzerà invece con il raduno di sabato 13 ad Appiano Gentile. Inzaghi ritroverà un’Inter decisamente snellita da Europeo, Coppa America e ferie, ma avrà modo di lavorare da subito con i rinforzi sbarcati in nerazzurro. Josep Martinez, portiere acquistato dal Genoa per 15 milioni complessivi, e Mehdi Taremi, centravanti svincolatosi dal Porto, saranno in prima fila; con loro chi non ha partecipato ai grandi tornei in nazionale, da Mkhitaryan a Carlos Augusto".