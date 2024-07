È sempre altissimo l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter: abbonamenti sold out in pochi giorni

Si potrebbe pensare che il grande entusiasmo dei tifosi sia generato dalla seconda stella. In parte è vero, ma è da almeno 5 anni che San Siro fa registrare quasi sempre sold out quando l'Inter gioca in casa. Un entusiasmo che naturalmente è tangibile durante la campagna abbonamenti. "La brutta figura all’Europeo non ci ha tolto la voglia di calcio. Davanti alla tv stiamo ora guardando gli altri anche se fa male. Siamo un bel po’ “attapirati”, ammettiamolo. La testa dell’italiano medio, però, è già proiettata al campionato. Lo dicono i dati degli abbonamenti", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Abbiamo preso come riferimento le prime otto squadre della classifica della scorsa Serie A, a cominciare dall’Inter campione d’Italia. I nerazzurri hanno aperto la propria campagna il 24 maggio e il 9 giugno era già sold out. Tutti i 40mila circa che si erano abbonati nella scorsa stagione hanno rinnovato, toccando il tetto massimo a disposizione, nonostante l’aumento dei prezzi dal 12 al 23% a seconda dei settori. L’Inter, così, non ha nemmeno inaugurato la fase di vendita libera e chi era iscritto alla cosiddetta “waiting list” (la lista delle “riserve” in caso di posti liberi) ha già cominciato a mettersi in coda per il 2025-26".