Acerbi-Inter, manca l’ultimo ok. Zhang deve dire sì all’ingaggio: visite mediche domani?

"Il difensore della Lazio ha la valigia pronta da qualche giorno, aspetta soltanto il via libera definitivo da parte dei club e per potersi imbarcare sul primo volo per Milano e cominciare la sua nuova avventura. Prima di rendere ufficiale il suo passaggio all’Inter, però, serve un ultimo okay proprio dalla società nerazzurra, che dovrebbe arrivare in giornata. Altrimenti non c’è piano B, e questo fa pensare che alla fine si farà. Di fatto, domani Acerbi potrebbe svolgere le visite mediche e in serata presenziare a San Siro per la gara con la Cremonese: l’ultima da spettatore, la prima da giocatore dell’Inter", spiega La Gazzetta dello Sport.