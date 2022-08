FCIN1908 / Acerbi, sondaggio OM reale ma con l’Inter ai dettagli: lo scenario

Trova riscontro, quindi, l’indiscrezione giunta ieri dalla Francia, ma secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, almeno per il momento, l’Inter può ritenersi tranquilla. Il difensore della Lazio è obiettivo sul taccuino di Ausilio e Marotta per completare il reparto arretrato, i biancocelesti hanno aperto al prestito con diritto di riscatto.

Si lavora quindi per trovare l’accordo sulle cifre, la trattativa è ben avviata e c’è fiducia di poterla chiudere già ad inizio settimana. Il Marsiglia, ad oggi, non spaventa: da parte dei francesi solo un semplice sondaggio, nessuna intromissione prepotente. Almeno per il momento.