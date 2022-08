GdS – Skriniar, mossa Zhang: i dettagli del nuovo contratto. Acerbi vicino

Il futuro di Milan Skriniar sarà ancora all'Inter. Steven Zhang ha tolto il difensore slovacco dal mercato

Matteo Pifferi

Il futuro di Milan Skriniar sarà ancora all'Inter. Steven Zhang ha tolto il difensore slovacco dal mercato: "È stato convinto dalla risolutezza dell’allenatore e dai consigli di tutta la dirigenza: Steven ieri ha tolto Milan Skriniar dal mercato, più o meno mentre lo osservava allenarsi a San Siro. Se il centralone slovacco è strategico per i destini nerazzurri, è strategica pure la mossa presidenziale: ha mostrato con i fatti che la possibilità di competere per la seconda stella è prioritaria rispetto ai sacrifici economici, che pure andranno fatti prima o poi. E il tutto proprio nel giorno in cui il Psg tornava a soffiare sul collo del club nerazzurro: ha aspettato l’incontro ufficiale in cui era stata verificata l’iniziale distanza tra richiesta e offerta e poi il numero uno interista ha spento sul nascere ogni possibile nuovo chiacchiericcio", spiega La Gazzetta dello Sport che conferma come ora si parlerà di rinnovo.

Rinnovo

A giorni inizieranno le trattative per il prolungamento di contratto: "Adesso verrà accontentato per tanta fedeltà alla causa e tra poco si entrerà nel vivo del suo rinnovo: Skriniar sa che già a settembre potrebbe ricevere in regalo un foglio con su scritto 5,5 o addirittura 6 milioni. Non sono i 7,7 a salire che avrebbe preso per cinque anni giocando tra Messi e Mbappé, ma molto di più dei 3,5 finora percepiti. La data di scadenza dovrebbe diventare il 2027, come naturale conclusione di questo thriller di mercato che ha riempito di ansie l’estate interista. Le basi sono state impostate, ma servirà ovviamente una trattativa vera e propria per definire il tutto. Col Psg ormai lontano dai radar sarà molto più semplice", conferma la Rosea.

Incontro col PSG

Oggi si è tenuto un incontro con il PSG a Palazzo Parigi, in zona Brera: "Come sempre accade in questi casi si pensava che i bonus avrebbero fatto la differenza. A sentire la versione interista, la proposta ricalcava quella dei tre incontri precedenti, ovvero 50 milioni con l’aggiunta di altri 5 con gli incentivi. Secondo la campana parigina, invece, sarebbero stati compresi degli obiettivi “semplici” che avrebbero permesso di arrivare con facilità a quota 60 milioni e oltre. Come da grammatica del calciomercato, Antero aveva conservato comunque un certo ottimismo, pensava di ricevere una risposta entro un paio di giorni e nel caso, tatticamente, rilanciare e prendere per la gola la preda. In realtà, non ha pagato la tattica qatariota, fatta di lunghi silenzi e di un assalto studiato a tavolino per la fine del mercato, cercando di sfruttare le difficoltà economiche nerazzurre", chiosa la Rosea.

Sostituto di Ranocchia

Oltre a Skriniar, ora l'Inter chiuderà il mercato con il sostituto di Ranocchia: si complica la pista che porta a Akanji mentre arriva un'apertura per Acerbi: "Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, ha verificato l’apertura del presidente laziale, Claudio Lotito, a un prestito con semplice diritto di riscatto visto che l’azzurro è ormai ai margini dei destini biancocelesti. Ballano ancora due mensilità da pagare, ma Acerbi potrebbe comunque avvicinarsi al suo vecchio maestro Inzaghi. Semmai, a insidiarlo è una nuova idea in arrivo dal solito Chelsea: il 23enne Trevor Chalobah è una possibilità come prestito secco, ma gli inglesi non ci sentono alla voce “ riscatto”. Chiuso il capitolo Skriniar, l’Inter deciderà quale strada prendere in questo bivio", chiosa il quotidiano.