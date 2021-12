GdS – Addio Eriksen, ecco quanto risparmia l’Inter. Scatto Marotta per due nomi

Il punto della rosea sulle possibili mosse della dirigenza nerazzurra dopo l'addio al centrocampista danese

In attesa di un comunicato ufficiale, l' Inter e Christian Eriksen si sono già detti addio. La parentesi nerazzurra del centrocampista si è chiusa in maniera inevitabile dopo quanto purtroppo accaduto questa estate.

La separazione permette al club di metter via un gruzzoletto per proiettarsi oltre. Spiega infatti Carlo Laudisa sul sito della Gazzetta dello Sport: "C'è un velo di malinconia nel saluto tra l'Inter ed Eriksen. Una storia che prevedeva un finale più felice, ma nel futuro dell'Inter c'è un risparmio rilevante da quasi 30 milioni al lordo. Calhanoglu ha dimostrato di poter svolgere quelle mansioni con grande profitto, per cui l'Inter potrebbe investire in altro modo quei risparmi. Fa sicuramente notizia il fatto che Marotta si sia mosso per chiedere a Carnevali del Sassuolo notizie su Scamacca e Frattesi. La campagna acquisti dell'Inter non si ferma".