ESCLUSIVA Ag Aguero: “Inter? Resta al City fino a fine contratto. Mai contatti con altri”

Con il futuro di Lautaro Martinez in dubbio e il Barcellona in pressing per portare in Spagna il Toro, l’Inter deve guardarsi intorno per cercare il sostituto e rinforzare il reparto offensivo di Conte. Sfumato Mertens, il club nerazzurro guarda con attenzione a Cavani e Werner.

Nei giorni scorsi alla squadra di Conte è stato accostato anche il nome del Kun Aguero.

FCINTER1908 ha provato a fare chiarezza parlando con l’agente dell’attaccante del Manchester City, Hernan Reguera: “Sergio sta molto bene al Manchester City e si trova molto bene con Guardiola e intende portare a termine il contratto che ha con i Citizens fino al 2021. Interesse di altri club? Non abbiamo avuto alcun contatto con altri club”.