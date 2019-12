Ag Lukaku: “Scelta Lega Serie A vergognosa, immagini imbarazzanti. Romelu deluso da…”

La Lega Serie A ha lanciato la sua campagna contro il razzismo e per farlo ha scelto un’opera dell’artista Simone Fugazzotto. L’artista, che ha spiegato di dipingere solo scimmie nelle sue opere, ha anche voluto chiarire il perché della scelta di questa opera che vedete in foto.

“L’opera ribalta la prospettiva: rigiriamo il concetto e affermiamo invece che alla fine siamo tutti scimmie. Non è importante quello che si è, l’importante è sentire un concetto di eguaglianza e fratellanza. E così ho fatto la scimmia occidentale, la scimmia asiatica e la scimmia nera“, ha dichiarato Fugazzotto.

Ma la polemica è montata ben presto e, in serata, è arrivata la dichiarazione di Michael Yormark, responsabile della Roc Nation Agency, l’agenzia che cura gli interessi di Romelu Lukau. Yormark non ha usato mezzi termini parlando al Daily Telegraph.

La scelta dell’opera di Fugazzotto, ha spiegato Yormark, “è una vergogna. Ogni volta che la Lega Serie A apre la bocca peggiora la situazione. Ogni volta che la Serie A se ne esce con qualcosa che riguarda il razzismo e la loro strategia per combatterlo, peggiora la situazione. Quelle immagini sono insensibili, imbarazzanti non solo per la lega ma per i club in tutta Italia. Non riesco a comprendere. E’ solo un’ulteriore indicazione della loro incapacità di capire il problema. Non hanno la minima idea di cosa fare in relazione al tema del razzismo nel calcio. E’ tempo che chiedano consiglio alle organizzazioni per capire questo problema”.

Secondo Yormark, i giocatori di colore potrebbero pensarci due volte prima di andare a giocare in Serie A in futuro.

“E’ compito dei club e della lega occuparsi di queste cose e proteggere i giocatori perché alla fine sono i giocatori che la gente viene a vedere e la lega e i club hanno la responsabilità di proteggerli e creare un ambiente positivo dove farli giocare. Al momento, questo non sta succedendo in Serie A. Lukaku è molto deluso da come le cose vengono gestite in questa stagione. E’ responsabilità della lega. Devono indicare la direzione, i toni, devono avere un piano di azione e metterlo in pratica. Deve iniziare da qui e poi essere applicato dai 20 club di Serie A. Come possono i club prendere una posizione dura contro il razzismo se la lega non ha alcuna idea di cosa sta facendo?”