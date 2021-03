Ag Vidal: “Resta all’Inter, vuole Scudetto e Champions. Offerte? È normale ma…”

Le parole dell'agente del calciatore cileno, Fernando Felicevich, sul futuro di Arturo Vidal: per il procuratore non ci sono dubbi

Alessandro De Felice

"No, Arturo non va da nessuna parte...". Fernando Felicevich, agente di Vidal, ha parlato in esclusiva ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport e ha chiarito la situazione del centrocampista cileno, rispondendo alle indiscrezioni sull'interesse di Flamengo, Galatasaray e Marsiglia e il possibile addio del cileno all'Inter.

Felicevich ha aggiunto: "È normale che per un calciatore del livello di Arturo ci siano delle proposte, ma per noi non cambia nulla: il suo futuro è all’Inter, l’unica idea che gli passa per la testa è quella di vincere lo scudetto a maggio e provare a conquistare la Champions League l’anno prossimo".

"Il programma sta per terminare, presto sarà in campo per dare il proprio contributo nel rush finale di campionato" ha concluso l'agente. Vidal continua a lavorare per tornare in campo dopo l'intervento al ginocchio sinistro.