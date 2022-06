Ag Asllani: “Accordo Inter-Empoli, piena disponibilità. Altre squadre? Meglio di qui…”

«Novità su Asllani? Siamo stati informati che le società hanno trovato un accordo, c’è piena disponibilità da tutte le parti. Nei prossimi giorni vediamo. Giocatore contento? Siamo tutti contenti quando ci sono queste squadre interessate. Anni di contratto? Non c'è da da dire ancora niente C’erano altre squadre? Si parlava del Milan? Eravamo qui (indica la sede dell'Inter.ndr). Meglio di qui…». Così, alla fine dell'incontro con i dirigenti nella sede dell'Inter, il procuratore del centrocampista ha parlato anche ai nostri microfoni riferendosi alla trattativa ormai decollata tra i nerazzurri e l'Empoli per la cessione. Si parla di 4 mln per il prestito oneroso, 10 mln per il riscatto obbligatorio e 2 mln di bonus.