Ag Bastoni: “Resta all’Inter sicuramente. Ha un contratto ed è felice qui”

Il procuratore del difensore ha visto i dirigenti interisti in sede e all'uscita ha parlato del suo assistito anche ai microfoni di FCINTER1908.IT

«Inzaghi, Bastoni, se posso dire qualcosa di più? Io ho un sacco di cose, ho Ranocchia e anche dei giovani. Se ci sono possibilità che resti Ranocchia? Ci sono sempre delle possibilità. Tranquillizzare i tifosi dell'Inter sulla situazione di Alessandro? Assolutamente, Bastonirimane all'Inter sicuramente. Ha un contratto con il club ed è felice di giocare qua. Rivedere il suo contratto questo punto? Io li rispetto i contratti poi se mi chiamano non c'è problema». Tullio Tinti, agente del giocatore nerazzurro, ha parlato così alla fine dell'incontro che si è tenuto nella sede nerazzurra, con i dirigenti. Sul rinnovo di Inzaghi non ha aggiunto nulla ed è andato via: "Corro perché ho tante altre cose da fare".