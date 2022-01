FCIN1908 – Ag Gosens: “Non ancora fatta. C’erano altre squadre, ma l’Inter è l’Inter”

L'agente dell'esterno tedesco ha parlato ai giornalisti tra cui l'inviato di FCINTER1908 della. trattativa con l'Inter

L'Inter ha trovato l'esterno sinistro per Simone Inzaghi, si tratta di Robin Gosens. La trattativa per il verso giusto dopo l'accordo con l'Atalanta per un prestito a 3 milioni più 22 di riscatto, il club nerazzurro sta cercando l'accordo anche con il giocatore.