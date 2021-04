Camano: “Lautaro concentrato sullo scudetto dell’Inter. Hakimi, per Conte…”

L'agente dei due interisti ha parlato del loro futuro a Skysport spiegando che i due stanno benissimo a Milano

A Skysport ha parlato l'agente di Hakimiche da poco è anche diventato il rappresentate diLautaroMartinez. Queste le parole di Martin Camano:«In questo momento l'argentino è concentrato sullo scudetto e speriamo che vinceranno. Poi parleremo con l'Inter per capire cosa succede anche perché è un momento complicato vista la pandemia. Il rapporto con Conte e con i suoi compagni è straordinario ed è importante anche quello con la società e l'ambiente. Sta avendo un grande rendimento. L'Inter è stata la squadra che gli ha fatto fare un salto in Europa. Non è facile arrivare dal Sudamerica ed imporsi come sta facendo».