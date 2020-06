Sanchez-Moses, sì di Chelsea e United all’Inter per la Serie A. Non ancora per l’EL: le ultime

Continua la trattativa tra l’Inter e i due club di Premier League, Chelsea e Manchester United, per il rinnovo dei prestiti di Victor Moses e Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, i nerazzurri avrebbero ormai trovato un accordo con entrambe le società per permettere ai due giocatori di terminare il campionato in Italia. Manca ancora, invece, un’intesa per l’Europa League. Chelsea e United, potenziali avversarie dell’Inter in campo europeo, si sarebbero infatti riservati alcune settimane di tempo per prendere una decisione. Si continua a discutere.

Se per Moses siamo agli sgoccioli della sua avventura a Milano (verrà sostituito in rosa da Hakimi), per Sanchez, invece, potrebbe essere finita qui. Sul suo futuro, infatti, Inter e Manchester United continuano a discutere. L’ipotesi è rinnovare il prestito per un’altra stagione, oppure il riscatto del cartellino.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)