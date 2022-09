FCIN1908 / Agoume, fatta col Troyes. Salcedo, la posizione Inter. Acerbi…

L’ultimo giorno di mercato è iniziato e l’Inter lavora per sistemare i fascicoli ancora sul tavolo. Lucien Agoume è stato accontentato: in questi minuti, secondo quanto raccolto da FCINTER1908.it, il centrocampista sta volando in Francia per accasarsi al Troyes in prestito. Assecondata, quindi, la voglia da parte sua di tornare a giocare in Francia, nonostante il pressing della Cremonese e di altri club di Serie A.

Su Salcedo, invece, sono in corso riflessioni in queste ore. L’attaccante ha diverse offerte sul tavolo e ora sembra meno scettico sulla possibilità di andare a giocare in Serie B, ma l’Inter potrebbe decidere un po’ a sorpresa di tenerlo in rosa per completare il reparto avanzato. A Inzaghi, complice l’infortunio di Lukaku, potrebbe tornare utile un’ulteriore risorsa, la quinta punta giovane di cui parlava ad inizio stagione. Tutto è in divenire e presto avremo novità in un senso o nell’altro, tenendo conto anche di quella che sarà la volontà del ragazzo. In ogni caso, resta largamente più probabile la cessione del giocatore.