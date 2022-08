Akanji coi soldi di Casadei? No di Suning: “Dalle parti della sede Inter trapela…”

Lo svizzero ha già dato un sì di massima all’Inter e, qualora non ci fosse altra possibilità, accetterebbe anche un prestito

13 giorni alla fine del mercato e l'Inter ha ancora un colpo da mettere a segno: l'ultimo centrale per completare il reparto. Il primo obiettivo rimane Manuel Akanji del Borussia Dortmund, con il club tedesco che continua però a chiedere 20 milioni di euro per lo svizzero. Il punto dal Corriere dello Sport: "Lo scenario potrebbe cambiare mettendo in piedi un’operazione che preveda un prolungamento di contratto di un solo anno e, quindi, un prestito, a quel punto con obbligo, più che diritto, di riscatto. Il dialogo, su questi termini, con i rappresentanti di Akanji è stato già avviato.