Alcaraz, l’Inter c’è: “Colidio contropartita e quest’addio possono dare il via libera”

Il recente viaggio di Dario Baccin in Sudamerica, tuttavia, ha riportato Alcaraz in cima alla lista delle preferenze del club nerazzurro

E' quello di Carlos Jonas Alcaraz il nome nuovo futuribile sul taccuino dei dirigenti dell'Inter. Il classe 2002 ha infatti stregato Dario Baccin, che nel suo recente viaggio in Sudamerica lo ha visionato con attenzione e che lo ha posto in cima alle preferenze del club. Spiega in merito Calciomercato.com: "Oggi la base d'asta è di 15 milioni di euro trattabili e i rapporti fra Racing ed Inter sono ottimi grazie alla passata operazione che portò a Milano Lautaro Martinez e alla 'carta' Diego Milito che de La Academia è stato gioiello, bandiera e dirigente".

E l'Inter ha due carte da giocarsi, in primis l'addio quasi certo di Roberto Gagliardini a fine stagione: "L'ex Atalanta, insieme a Facundo Colidio, oggi in prestito al Tigre, potrebbe essere la chiave a gennaio per superare la concorrenza di club di Premier e Bundesliga. Gagliardini ha infatti mercato e con un contratto in scadenza a fine stagione potrebbe essere lasciato partire facendo, da un lato spazio nel monte ingaggi e dall'altro incassare al club una minima ricompensa economica da girare al Racing. Girare insieme al cartellino di Colidio, che è ancora di proprietà dei nerazzurri e che il club argentino ha più volte richiesto ai nerazzurri".