L'Inter, nell'ottica di un mercato anche di prospettiva, ha individuato in Alex Perez l'elemento giusto da portare a Milano: giovane (classe 2006), ben strutturato fisicamente e con buone qualità tecniche, oltre a una situazione contrattuale che lo rende particolarmente appetibile (in scadenza di contratto con il Betis Siviglia nel giugno del 2025). La novità è che il costo dell'operazione potrebbe essere anche inferiore rispetto a quanto ipotizzato in questi giorni in Italia: secondo il Diario de Sevilla, la proposta dei nerazzurri prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 900.000 euro.