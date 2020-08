L’Inter di Allegri avrebbe altre priorità: ecco i sacrificabili. Il tecnico vuole un ex Juve

Massimiliano Allegri rimane il candidato unico per la panchina dell’Inter in caso di divorzio con Antonio Conte. L’ex Juventus starebbe già pensando a come allestire la squadra e modificarla nella prossima sessione di mercato. Il Corriere dello Sport spiega: “Allegri vede come principali esigenze un terzino sinistro e un centrocampista di stazza, che non può essere Tonali, per cui l’Inter affonderà comunque il colpo questa settimana. Avesse la libertà di scegliere, l’allenatore toscano vorrebbe avere nuovamente a disposizione Emre Can, capace di agire sia come mezz’ala sia come mediano puro e fisicamente imponente. Il problema è che per il Borussia Dortmund è un titolare, quindi occorrerebbe un esborso importante per portarlo a Milano. Per quanto riguarda la corsia mancina, invece, c’è il via libera ad Emerson Palmieri, con cui l’Inter ha già un’intesa di massima, mentre occorre ancora trattare con il Chelsea.

La grande novità, però, riguarda Skriniar. Per Conte era il primo dei sacrificabili, tanto da aver concluso la stagione in panchina. Per Allegri, invece, che punterà subito sulla difesa a 4, lo slovacco è un punto fermo. Da capire poi quali altre scelte verranno prese, perché la batteria di centrali non potrà essere composta da più di 5 elementi. Significa che il corteggiamento per Kumbulla potrebbe affievolirsi, oppure che per l’albanese si lavorerà in vista del 2021″.

Se dovesse rimanere Skriniar, a quel punto elementi come Brozovic e Lautaro Martinez potrebbero essere sacrificati per finanziare il mercato in entrata. Si legge sul quotidiano: “Qualche segnale il croato deve averlo ricevuto. Ieri ha piazzato un “mi piace” alla notizia di un possibile interessamento nei suoi confronti del Bayern. Per poi rispondere con un criptico «Speriamo» al tifoso che gli ha scritto: «Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano». Per l’argentino, invece, dipende dal Barcellona, costretto a frenare non avendo la disponibilità economica per soddisfare le richieste dell’Inter. Ma in queste ore, dalla Spagna, è stato ribadito come l’argentino resti in cima agli obiettivi del club catalano. Occhio, poi, ai movimenti del Manchester City, che, ad oggi, però, non sarebbe piazza così gradita da Lautaro. Dovesse davvero partire l’attaccante, peraltro, il nuovo modulo nerazzurro potrebbe diventare il 4-2-3-1, piuttosto che il 4-3-1-2″.