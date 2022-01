Mercato, Alvarez all’Inter? Marotta ha scelto: “Il club ha deciso che…”

Chi deciderà di investire su Julian Alvarez dovrà mettere sul piatto 30 milioni di euro, 25 dei quali per la clausola rescissoria, il resto in commissioni e tasse

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Julian Alvarez. La stellina del River Plate si è infatti detto pronto al grande salto in Europa e l'Inter lo ha visionato attentamente con Dario Baccin durante il suo viaggio in Sudamerica. Come spiega Calciomercato.com, però, il club nerazzurro non sembra caldo sul classe 2000: "L’Inter, seppur apprezzando le qualità del calciatore argentino, ha scelto di dare priorità ad altri profili. Chi deciderà di investire su Julian Alvarez dovrà mettere sul piatto 30 milioni di euro, 25 dei quali per la clausola rescissoria, il resto in commissioni e tasse.