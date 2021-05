Inter, il Cagliari alza l’offerta per Nainggolan: soldi, rinunce e contropartita

Il club sardo, acquisita la permanenza in Serie A, vorrebbe trattenere il centrocampista e ha fatto questa proposta ai nerazzurri

Il Cagliari , dopo essere riuscito ad ottenere la permanenza nella prossima Serie A, vuole riconfermare Nainggolan. Lo scrive Gianluca Di Marzio che parla del centrocampista belga e di contatti già avviati tra il club sardo e l'Inter . Per il momento la prima proposta non è stata accettata. Si parla di un'offerta di tre mln che però la società nerazzurra ritiene bassa.

Per avere Nainggolan subito il Cagliari avrebbe alzato l'offerta a cinque mln: 2 mln nell'immediato e in più una compensazione. I rossoblù rinuncerebbero ai premi di Barella per lo scudetto. Si tratta di 1.5-2 mln già inseriti a bilancio che non verrebbero spesi.