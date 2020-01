L’ambiente Inter vuole un grande acquisto. Nerazzurri pronti a fare un’operazione alla Lukaku

L’Inter lavora per rinforzare la rosa di Conte e c’è un grande obiettivo per i nerazzurri che si chiama Eriksen. La dirigenza nerazzurra studia la possibilità di arrivare al talento danese del Tottenham.

“L’ambiente nerazzurro vuole un grande acquisto per rispondere a Juventus e Milan, ma l’Inter non si lascia prendere dalla frenesia e attende il momento giusto per affondare il colpo.

La situazione di Arturo Vidal (32 anni) è ben nota e prima del 10 gennaio difficilmente si sbloccherà. Intanto Beppe Marotta studia la possibilità di portare alla Pinetina un fenomeno del calibro di Christian Eriksen (27). Il danese è in scadenza di contratto, ma il Tottenham vuole 30 milioni per lasciarlo partire già a gennaio.

Una richiesta giudicata eccessiva da tutte le pretendenti, dato che da febbraio il giocatore può firmare un pre-contratto a parametro zero. L’Inter sembra disposta a fare un’altra «operazione Lukaku», riconoscendo ad Eriksen un contratto da circa 10 milioni netti a stagione.

I nerazzurri lo vorrebbero già a gennaio: in primis c’è da trovare un accordo con il Tottenham, dopodiché va convinto il giocatore a scegliere proprio l’Inter, magari con una buona parola di José Mourinho. L’operazione potrebbe essere finanziata in gran parte dalla cessione di Gabriel Barbosa (23): è sempre in piedi la trattativa con il Flamengo, ma il West Ham sarebbe pronto ad inserirsi con un’offerta da almeno 23 milioni”, spiega Libero.