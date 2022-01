L’Inter scherza troppo, ora c’è un gennaio da incorniciare. Correa ‘condanna’ Marotta

L'analisi di FCINTER1908 dopo la gara vinta ai supplementari con l'Empoli che fa approdare i nerazzurri ai quarti di Coppa Italia

Andrea Della Sala

Prosegue l'ottimo momento dell'Inter che, anche in Coppa Italia, vince e conquista i quarti di finale. Inzaghi opta per il turnover e l'Inter si complica i piani nel secondo tempo. Dopo una prima frazione chiusa in vantaggio e in controllo, nella ripresa i nerazzurri scherzano troppo e servono i supplementari per approdare ai quarti. Inzaghi non trova grosse indicazioni soprattutto negli esperimenti per il vice Brozovic: Vecino e Gagliardini, alternati come vertice basso faticano e Barella si conferma il miglior alter ego del croato. Il 2022 è iniziato nel migliore dei modi, la squadra nerazzurra ha consolidato il primato, ha già affrontato alcune squadre ostiche come Lazio e Atalanta, ha passato il turno in Coppa Italia e ora deve chiudere nel migliore dei modi gennaio battendo anche il Venezia. Poi la sosta per le partite delle Nazionali, sperando che non riservino amare sorprese per Inzaghi, e si ripartirà con il derby col Milan.

CORREA - Certo i supplementari non ci volevano proprio, dopo la Supercoppa con la Juve altri 120' nelle gambe dell'Inter. Ma c'è un'altra nota negativa nella serata di Coppa Italia: l'infortunio dopo soli 4' di Correa. L'argentino è uscito in lacrime e per lui si teme un lungo stop. Non può di certo essere felice Inzaghi che ora vede il suo reparto offensivo ridotto a sole tre pedine, con la speranza che Sanchez confermi il suo momento positivo e non rientri con qualche problema dalle qualificazioni con il Cile. Se il problema di Correa dovesse essere di lungo termine, l'Inter potrebbe anche fare un pensierino per un attaccante in questa sessione di mercato.

MERCATO - Del mercato ha parlato l'ad Marotta prima della sfida di questa sera contro l'Empoli, lasciando aperto ogni possibile discorso per rinforzare la formazione di Inzaghi ora, ma anche per la prossima stagione. Marotta ha lanciato messaggi per i promettenti giovani del Sassuolo Frattesi e Scamacca, confermando che l'Inter non starà a guardare, ma si farà trovare pronta per rimpolpare l'asse italiano della squadra. L'ad non ha chiuso la porta nemmeno a Dybala, facendo intuire che in caso di non rinnovo con la Juve l'Inter un tentativo lo farà. E a gennaio? Ora l'attenzione potrebbe improvvisamente spostarsi dalla fascia sinistra all'attacco, tutto dipende da Correa... Intanto a risolvere la gara di stasera ci ha pensato Sensi che sembra destinato alla Sampdoria, a meno che il gol di stasera possa cambiare le carte in tavola per il centrocampista.