"Campione d'Italia con l'Inter. Campione del Sud America con l'Argentina. Capocannoniere in campionato con 24 reti, otto in più di Dusan Vlahovic, secondo. Capocannoniere della Copa con cinque reti. È una stagione da sogno per Lautaro Martinez. Una di quelle che forse non avrebbe nemmeno lui immaginato. Eppure è realtà. Ad attenderlo ora ci sono le vacanze. Tre settimane di relax meritatissime. Prima di ricominciare. Lo attende l'Inter. Lo attende Simone Inzaghi. Per un'altra stagione da protagonista. Dopo una firma che lo legherà ai colori nerazzurri per altri cinque anni".