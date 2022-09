Stadio, Antonello: “Risposto a tutte le richieste. L’intenzione è che Inter e Milan…”

L'intervento del dirigente nerazzurro nel corso dell'evento 'Nuovo stadio per Milano e valorizzazione ambito San Siro'

Gianni Pampinella

Intervenuto insieme a Paolo Scaroni nel corso dell'evento 'Nuovo stadio per Milano e valorizzazione ambito San Siro'. Alessandro Antonello ha parlato dell'iter per la costruzione del nuovo stadio. "Abbiamo più che raddoppiato il verde rispetto all'idea iniziale. Vorrei ricordare che questa diventerà una zona a traffico limitato forse la più grande di Milano. Sono tutti elementi che riteniamo essere valore aggiunto non solo per i club, ma anche per tutta la cittadinanza. Abbiamo risposto a tutte le richieste che ci sono state sottoposte. Questa è la versione aggiornata di tutte le richieste che tiene conto di tutte le richieste da parte dell'amministrazione".

"L'altro elemento importante è che i club fanno parte della storia della città e di conseguenza l'intenzione è che i club continuino a investire su Milano e per Milano, non solo per i tifosi ma anche per la cittadinanza. L'investimento è di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro e darà molti posti di lavoro. Gli obiettivi sono di natura sportiva, sono due club che competono a livello nazionale e internazionale. San Siro memoria storica, costruita dai successi dei due club. Il fatto di essere ancora presenti fra da trait d'union tra passato, presente e futuro. Abbiamo dei professionisti che ci aiuteranno il questo viaggio progettuale. Il vecchio San Siro non si vedrà più per rispettare le richieste comunali. Entrambi i club hanno legame con città e San Siro, l'aspetto architettonico potremo tramandarlo in altri modi".

"Possibilità di 2 stadi? Siamo qui insieme, Inter e Milan, per la realizzazione di un nuovo impianto che garantisca successi a entrambi. Stiamo lavorando insieme, affinché si possa raggiungere l'obiettivo che è avere uno stadio. La storia dice che siamo stati efficienti nella gestione, siamo un unicum in Europa ed è motivo di vanto. Capienza? I dati dicono che prima della pandemia la capienza media era di circa 61mila spettatori, per il Milan qualcosa in meno. Nel post pandemia i risultati dei due club e la voglia di vita sociale ha portato un'affluenza maggiore. 63mila spettatori rientra nel range europeo".