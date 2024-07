Domani, alla lettura della lista dei convocati gialloblu per il ritiro di Folgaria, non ci sarebbe da stupirsi se il colombiano non fosse del gruppo

Marco Astori Redattore 14 luglio - 10:00

Prosegue il forte interesse dell'Inter nei confronti di Juan Cabal, difensore mancino classe 2001 di proprietà del Verona. Una sua partenza in estate sembra praticamente sicura, come scrive oggi L'Arena: "Non resterà all’Hellas, questo sembra essere assodato. E domani, alla lettura della lista dei convocati gialloblu per il ritiro di Folgaria, non ci sarebbe da stupirsi se il colombiano non fosse del gruppo.

Di certo non ha fretta il Verona, l’interesse del club di Setti è di vedere accendersi un’asta per il difensore di fascia mancina. oggi proprio l’Inter sembra aver messo un passo avanti rispetto alle rivali. Operazione da 8 milioni più 2 di bonus. Sogliano aspetta la telefonata del collega Piero ausilio per ragionare in maniera seria sul trasferimento".